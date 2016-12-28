"В угоду своему импортозамещению": США обвинили Россию в нарушении принципов ВТО

Об этом говорится в докладе Управления торгового представителя США (United States Trade Representative, USTR), передает "Прайм".

Вашингтон, отмечается в документе, продолжит следить за исполнением норм и в случае необходимости будут применять все доступные механизмы регулирования, включая обращение в орган по разрешению споров ВТО.

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В числе положительных моментов в документе указаны "редкие" (по мнению авторов) случаи снижения таможенных пошлин до согласованных уровней, устранение ряда защитных мер, участие в составлении обзора по торговой политике Всемирной торговой организации. В то же время, сообщают составители доклада, нетарифные меры "подрывали" ожидаемые преимущества от снижения тарифов. В качестве примера приведено непрозрачность правил таможни при оценке стоимости импорта, обременительные правила лицензирования импорта и правила ввоза алкоголя что вызывает беспокойство в США.

Также указывается на то, что Россия применяет дискриминационные меры фитосанитарного контроля. Напомнается, что страна наложила запрет на большую часть импорта сельскохозяйственной продукции из США. Кроме того, США продолжат следить за ситуацией в сфере субсидий и контроля цен, в особенности, при торговле титаном и природным газом.

Также в документе упоминается закон о хранении персональных данных, который назван "непрозрачным и неопределенным по многим пунктам".

"США продолжают верить, что участие России в ВТО приносит преимущества США, России и глобальной торговой системе… Тем не менее, USTR продолжит с помощью механизмов ВТО обращать внимание России на важность соблюдения правил и участия в глобальной торговой системе", - говорится в тексте документа.

"Если Россия или ЕАЭС примет или применит меры, не соответствующие обязательствам России в ВТО… USTR проведет расследование и будет использовать все доступные средства, чтобы решить проблему. Эти средства могут при необходимости включать в себя весь спектр механизмов ВТО, в том числе обращение в орган по урегулированию споров", - отмечают составители документа.