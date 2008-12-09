Приватизация энергокомпаний в 2009 году не даст существенных средств

Энергогенерирующие предприятия имеют высокую инвестиционную привлекательность, однако государство вряд ли сможет получить существенные денежные поступления от их приватизации в 2009 году.

Такое мнение содержится в аналитической записке «Astrum Investment Management» со ссылкой на старшего аналитика компании Яна ЛИПЧИНСКОГО.

Так, отметили аналитики, цены акций энергогенерирующих компаний упали более чем в 5 раз с начала года: «Центрэнерго» с 27 до 5 грн., «Днепроэнерго» с 2 500 до 460 грн., «Донбассэнерго» со 180 до 25 грн. На сегодня капитализация этих компаний, по результатам ежедневных торгов на ПФТС, составляет от 270 до 600 млн. долл. США. Для сравнения, еще в начале 2008 года капитализация таких компаний как «Центрэнерго» или «Днепроэнерго» оценивалась рынком в 1 300 млн. долл. – 2 300 млн. долл. Исходя из рыночной оценки, суммарная стоимость 60% пакетов в четырех генерирующих компаниях: «Центрэнерго», «Днепроэнерго», «Захидэнерго», «Донбассэнерго» составляет всего около 800 млн. долл.

По мнению аналитиков, несмотря на то, что такие низкие цены будут увеличивать привлекательность украинских энергокомпаний в ближайшие 1-1,5 года, есть ряд причин, которые делают успешную приватизацию энергокомпаний в 2009 году тяжело осуществимой. В частности, глобальный финансовый кризис существенно ограничил финансовый ресурс инвесторов. Кроме того, потенциальный инвестор столкнется с инвестиционными обязательствами, которые, по оценкам Министерства топлива и энергетики Украины по отрасли в целом, в течение следующих 10 лет должны составить 11 млрд. дол. Политическая нестабильность в Украине также будет дополнительным риском для инвестора в виде возможных будущих судебных исков касательно легитимности проведенной приватизации объектов, которые относятся к разряду стратегических для экономической безопасности страны.