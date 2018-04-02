Бюджет-2017: оборона, зарплаты и дороги

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой под утро 21 декабря закон о государственном бюджете на 2017 год, устанавливающий дефицит на уровне 3% ВВП и предусматривающий рост экономики в 3%. Документ уже обнародован на парламентском сайте и вступит в действие с 1 января 2017 года.

Подписывая документ, глава государства подтвердил, что обороноспособность нашей страны остается приоритетом, поскольку расходы на оборону составят 5,2% ВВП. «Впервые те новые образцы вооружения, которые были разработаны за последние два с половиной года, перейдут из процесса испытания к непосредственной поставке на вооружение, что значительно усиливает боевые возможности наших Вооруженных Сил», - процитировала Порошенко пресс-служба.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров готов выполнить основной финансовый документ страны, который станет бюджетом развития и роста, предполагающего масштабное строительство дорог, повышение социальных стандартов, поддержку здравоохранения и дальнейшую децентрализацию.

В частности, на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог страны госбюджетом предусмотрена беспрецедентная для нашей страны сумма в 35 млрд гривень.

Местные бюджеты теперь отвечают за коммунальные расходы своих образовательных и медицинских учреждений, но при этом объединенные территориальные общины получат на их содержание почти 9 млрд грн субвенций.

Под давлением внешних кредиторов в Украине наконец-то упраздняется спецрежим возмещения НДС для аграриев, но в то же время, отрасль получит 5,5 млрд грн прямой поддержки из общего фонда госбюджета.

В наступающем году выгодно будет вести здоровый образ жизни, поскольку акциз на алкогольные напитки вырастет на 20%, а на табачные изделия - на 40%.

Возможно, кому-то придется пересесть с автомобиля на велосипед, так как парламент отменил сбор с розничной реализации нефтепродуктов, однако увеличил базовую ставку акциза, что ограничит возможности АЗС уклоняться от уплаты сбора.

Ключевой новацией бюджета, безусловно, стало решение правительства уже с 1 января 2017 года повысить минимальную заработную плату вдвое – до 3,2 тыс. грн, для чего предусмотрены дополнительные 28 млрд грн на зарплаты бюджетникам. Таким образом Кабмин пытается не только повысить социальные стандарты, но и стимулировать бизнес к детенизации заплат.

Учитывая заложенное в бюджете резкое повышение социальных стандартов, мнения экспертов в отношении качества бюджета и его выполнимости не однозначны.

Социальный эксперимент

Комментируя принятие Верховной Радой госбюджета на 2017 год, в Национальном банке заявили, что это решение ускорит завершение третьего пересмотра программы с ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом и приблизит Украину к получению следующего транша кредита. В то же время, в своем декабрьском отчете о финансовой стабильности регулятор назвал решение о резком повышении социальных стандартов экспериментом с определенными фискальными рисками. По оценкам НБУ, повышение минималки добавит к показателю инфляции в следующем году около 1 процента, но при этом около половины процента может прибавиться и к показателю роста ВВП.

Решение о повышении зарплат в рамках бюджета следующего года неоднозначно оценили и эксперты. По мнению директора аналитической группы Case Ukraine Дмитрия Боярчука, доходная часть утвержденного бюджета более-менее реалистична, в то время как норма о размере минимальной платы является проблемой. «Даже если отбросить непонятное влияние на экономику, то в бюджетном секторе ожидается уравниловка зарплат. Не знаю, как с этим будут справляться, но это потенциально дополнительная проблема для стимулов работы в этом секторе», - пояснил он.

По оценкам экспертов Case Ukraine, налоговая нагрузка на украинцев в новом бюджетном году вырастет в среднем на 20%, поскольку в течение следующего года на содержание государства среднестатистический налогоплательщик отдаст 55 тыс. грн, в то время как в 2016 году эта сумма составляла 45,6 тыс. грн. В частности, вырастет сумма подоходного налога и отчислений на единый социальный взнос как результат повышения минимальной заработной платы, а также свою роль сыграет повышение ставки акцизного налога на алкоголь, бензин и табачные изделия.

Старший экономист Центра экономической стратегии Ирина Пионтковская считает, что в целом, бюджет на 2017 год содержит ряд позитивных изменений, включая снижение трансферта в Пенсионный фонд и льгот по уплате НДС, а также сохранение предельного дефицита на безопасном уровне. В то же время, она отметила ряд рисков для выполнения этого бюджета. «Очевидно, что правительство рассчитывает на детенизацию экономической активности за счет вывода из тени заработных плат. Но предыдущие инициативы властей, нацеленные на детенизацию, не давали ощутимых результатов», - отмечает эксперт.

Также Пионтковская полагает, что актуальным остается риск неполучения 10,5 млрд грн средств в результате спецконфискации коррупционных доходов и риск неполучения запланированных 17 млрд грн поступлений от приватизации. Она оценивает объем потенциально рискованных доходов бюджета, которые правительство уже распределило по разным направлениям, в пределах 23 млрд грн или порядка 1% ВВП, и предупреждает, что отсутствие этих поступлений потребует дополнительного долгового финансирования бюджетного дефицита.

«В общем, такие риски можно считать умеренными, поскольку они могут быть нивелированы как в результате более высоких темпов роста экономики, чем ожидается в настоящее время, так и в результате ускорения структурных реформ, в том числе тщательного пересмотра государственных расходов на предмет их целесообразности и эффективности», - резюмирует эксперт.

Руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен считает решение правительства о повышении соцстандартов целесообразным, поскольку подогретый таким образом внутренний спрос станет главным драйвером роста экономики в наступающем году. «Увеличение расходов правительства через бюджет – ключевой элемент поддержки внутреннего спроса в экономике. Правительство пытается преломить тенденцию последних двух лет, когда удельный вес заработной платы в структуре доходов ВВП снизился до исторического минимума», - отметил он.

По мнению эксперта, другого выхода попросту нет, поскольку экспортно-ориентированный сектор в нынешних условиях пока не может быть ускорителем восстановления экономики. Потому правительство и предпринимает меры для увеличения внутреннего спроса, в том числе и потребительского, на который в настоящее время приходится 68% ВВП. При этом Вальчишен отметил, что опасения о существенном ускорении роста цен в результате повышения зарплат преувеличены, и среднегодовой уровень инфляции в 2017 году составит порядка 10%.

Мировой опыт

Экс-министр финансов Новой Зеландии Рут Ричардсон, правительство которой стало первым в мире, представившим отчет об эффективности использования государственных финансов, в декабре посетила Украину. В ходе своего визита она отметила, что в нашей стране ее поразили две вещи - качество национальной кухни и нерациональная система налогообложения, стимулирующая крупный бизнес дробиться на микробизнесы. Также зарубежная гостья высказала мнение, что украинская система налогообложения не способствует развитию аграрного сектора.

«В Новой Зеландии фискальные правила не позволят ни одному чиновнику финансировать свои программы. Суть не в том, чтобы изменить цифры, а в том, чтобы изменить поведение. Нужно сломать эти практики и применить новые правила ко всем направления – фискальное, монетарное. Либерализировать рынок труда. И важно, чтобы бизнес понимал, что правила игры не изменятся завтра. Это будет стимулировать дополнительные инвестиции в страну», - отметила она.

Гюнтер Вайланд, эксперт компании Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, реализующей в Украине проект поддержки реформы управления государственными финансами, в ходе конференции в Киеве представил немецкий опыт бюджетирования. В основе подхода прагматичных немцев - показатели эффективности, позволяющие сравнить полученный результат с плановыми целями. К примеру, цель снижения уровня преступности в стране требует повышения количества полицейских на улицах и предоставления молодежи дополнительных возможностей заниматься спортом.

«Программно-целевой метод планирования не приносит дополнительные средства в бюджет и не помогает преодолеть долговой кризис, но помогает эффективно использовать государственные финансы», - пояснил немецкий эксперт, отмечая, что показатели эффективности могут быть какими угодно, однако должны поддаваться измерению и анализироваться в динамике.

Учитывая мнения зарубежных экспертов, можно считать, что украинское правительство предпринимает шаги в верном направлении. В середине декабря Министерство финансов представило концепцию среднесрочного бюджетного планирования. И как заверил в ходе обсуждения госбюджета в парламенте министр финансов Александр Данилюк, в бюджет

2017 года заложены тенденции развития экономики на ближайшие три года, а сама смета впервые в истории составлена из расчета оценки необходимых расходов, а не потенциальных доходов.

В то же время, учитывая ряд принятых в самый канун нового года судьбоносных решений, включая национализацию крупнейшего банка, высока вероятность, что главный финансовый документ Украины, как и трехлетний стратегический план, ждет корректировка, как это происходит в нашей стране из года в год.

Ольга Гордиенко