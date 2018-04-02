Экономика Украины - 2017: больше роста и меньше инфляции

По прогнозу опрошенных УНИАН аналитиков, экономика Украины в 2017 году продолжит тенденцию восстановления после позитивного перелома в 2016 году, что привело к росту валового внутреннего продукта на порядка 1,5%. Ведущие украинские экономисты ожидают, что в наступающем году рост ВВП может ускориться до 2,1%, промышленное производство вырастет на 2,5%, а инфляция замедлится до 10% с 12-13% в 2016 году.

Эксперты прогнозируют рост в 2017 году золотовалютных резервов страны до 17,3 млрд долл. с 15,5 млрд долл. на конец 2016 года. При этом среднегодовой курс гривни, по мнению аналитиков, не должен выйти за рамки диапазона 27-30 грн/долл.

Это означает, что в новом году Украина, находящаяся в процессе реформирования и отражающая внешнюю агрессию, не продемонстрирует взрывной рост, однако темпы восстановления ускорятся. И это вселяет умеренный оптимизм.

Ключевыми результатами уходящего года, заложившего базу и сформировавшего основные тенденции 2017-го, стали достижение макроэкономической стабилизации и начало медленного оздоровления экономики. На протяжении года системные риски для украинского финансового сектора снизились, макроэкономическая среда, как внешняя, так и внутренняя, была благоприятная.

После затяжного экономического спада, в 2016 году экономика нашей страны продемонстрировала признаки оздоровления по многим направлениям: возобновился рост ВВП, инфляция была контролированной и в границах целевого ориентира Национального банка, что сделало банковские депозиты вновь привлекательными для населения, а убытки банковского и корпоративных секторов сократились.

По официальным данным, в третьем квартале 2016 года реальный ВВП Украины вырос более, чем ожидалось – на 2% против прогнозных 1,6%, за счет роста инвестиций, что и стало ключевым фактором для восстановления экономики. Производство в ключевых отраслях перестало падать и начало восстанавливаться, прежде всего, за счет промышленности, сельского хозяйства и металлургии.

Согласно статистике, за 10 месяцев 2016 года в экономику Украины поступило 3,1 млрд долл. прямых иностранных инвестиций, что на 41% больше, чем в 2015 году, из них 2,2 млрд долл. поступили в страну в результате докапитализации банков акционерами.

Для привлечения инвестиций и стимулирования бизнеса Национальный банк в 2016 году продолжил активно сворачивать введенные в 2014 году валютные ограничения и смягчать монетарную политику. Эти шаги стали возможными, благодаря стабилизации курса гривни. За год национальная валюта подешевела с 23,4 грн/долл. до 26,3 грн/долл., но валютные скачки уже не вызывали панику у населения, украинцы больше продавали валюты, чем покупали. В критических ситуациях НБУ выходил на межбанк с интервенциями и не давал опуститься курсу ниже допустимого регулятором уровня.

Тем не менее, для ощутимого гражданами нашей страны улучшения жизни необходимы более высокие темпы экономического роста, а значит – больше реформ и эффективной борьбы с коррупцией.

ВВП Украины в 2014-2015 годах в условиях развязанной Россией войны на Донбассе и оккупации Крыма упал на 17,5%. Даже с темпами роста экономики 3-4% на восстановление до уровня предкризисного 2013 года у нас уйдет 4-5 лет.

«Без прогресса в важных для инвесторов вопросах борьбы с коррупцией и возвращения доверия к судебной системе достичь ускорения роста до 5-8% в год невозможно. А без этого даже восстановление благосостояния на уровне 2013 года займет много лет. Это угрожает политической нестабильностью и миграцией из Украины человеческого и финансового капитала», - отмечает исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

По его словам, несмотря на то, что Украине удалось добиться макроэкономической стабилизации, критической массы необходимых позитивных изменений еще не достигнуто.

Пока полноценное экономическое восстановление сдерживают высокие банковские ставки по кредитам, слабый рост доходов населения и низкий внутренний спрос, до сих пор еще значительны валютные ограничения НБУ. Не искоренена коррупция в госорганах и, особенно, в Государственной фискальной службе, находящаяся на этапе реформирования судебная система не прошла полное очищение.

«Сегодня мы видим, что экономика Украины начинает оживать, но нам надо повышать темпы этого роста. Мы должны двигаться намного быстрее, чем любой на нашем месте, у нас нет времени», - заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По прогнозу правительства, ВВП в 2017 году вырастет на 3%. Более консервативны в своих оценках международные финансовые институции. По прогнозам МВФ и рейтингового агентства Fitch, рост отечественной экономики в 2017 году составит 2,5%. Всемирный банк и ЕБРР считают, что рост экономики Украины не сможет превысить 2%.

Прогнозы экспертов

Опрошенные УНИАН эксперты позитивно оценивают итоги 2016 года, но считают, что в следующем году наша страна должна многое сделать для ускорения темпов экономического восстановления. Вывод проведенного УНИАН консенсус-прогноза - экономика Украины в 2017 году вырастет на 2,1%.

Большинство экспертов уверены, что экономический рост в следующем году будет основан на улучшении внешней конъюнктуры, низкой сравнительной базе. Аналитики единодушно называют возможный рост – восстановительным, в то время как для реального экономического подъема нашей стране необходимы будут инвестиции, а они не возможны без проведения судебной реформы, без успешной приватизации и усиления защиты прав инвесторов. Таким образом, в следующем году перспективы экономики нашей страны будут по-прежнему во многом определять не экономические, а политические факторы.

Макроэкономические прогнозы на 2017 год:

*Расчет прогноза производился с применением медианы, чтобы нивелировать влияние значений, сильно отклоняющихся от среднего.

Глава департамента аналитики инвестиционной компании ConcordeCapital Александр Паращий: «Чтобы экономика «взлетела», нужны инвестиции, а для инвестиций нужны успешно завершенные реформы, а также знаковая приватизация. Этого пока нет. С защитой прав инвесторов - проблема. Поэтому нет инвестиций. А поскольку сегодня нет инвестиций, то завтра не будет и бурного роста. Если так будет продолжаться и дальше, то восстановительный рост исчерпается, и мы перейдем в стадию стагнации. Многое сделано. Но это, по большому счету, стабилизационные меры. Грубо говоря - чтобы не умереть. Но для того, чтобы развиваться, особо ничего не сделали. Была реформа полиции, был успешный этап децентрализации, реформа госзакупок. Но этого явно недостаточно, чтобы открыть возможности нашей экономики. Не было реформы госслужбы, нужна реформа судебной системы, реформа прокуратуры, нужен рынок земли».

Эксперт считает, что рост ВВП по итогам 2017 года не преодолеет отметку в 2,1%, промпроизводство по итогам года вырастет на 1,8%, инфляция замедлится до 8,9%.

Главный аналитик «Укрсоцбанка» Андрей Приходько: «Оценивая 2016 год, можно сказать, что главное достижение - стабилизация макроэкономической ситуации и, прежде всего, стабилизация курса гривни и инфляции. Кроме того, за Украину играли такие факторы, как низкие расходы на обслуживание внешнего долга в первый год после реструктуризации, низкие цены на энергоносители, рост урожая зерновых и масличных. В 2017 году для Украины очень важно продолжить сотрудничество с МВФ и другими официальными кредиторами. Тем более что шансы выйти на внешние рынки капитала в 2017 году не очень велики, а в случае приостановки сотрудничества с МВФ эти шансы практически равны нулю».

Эксперт считает, что экономика Украины в 2017 году покажет рост в 2%, промпроизводство увеличится на 2,5%, а инфляция составит 11%. При этом он довольно пессимистичен в отношении сальдо торгового баланса. Приходько ожидает роста экспорта в следующем году за счет роста цен на металлы и позитивной динамики агроэкспорта. Но, по его мнению, даже умеренный рост внутреннего потребления вызовет увеличение импорта потребительских товаров, при этом рост цен на нефть увеличит потребность в валюте у импортеров энергоносителей.

Руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен: «Внутренний политический кризис и вытекающие последствия станут основными рисками для экономики в 2017 году. Тем не менее, инвесторы начнут вкладывать деньги в Украину и особенно это будут инвестиции в основной капитал».

По мнению эксперта, главным драйвером экономики в 2017 году станет рост внутреннего спроса, который будет обеспечиваться путем удержания удельного веса государственных расходов на уровне 30% по отношению к ВВП и ростом инвестиций в основной капитал.

«Увеличение расходов правительства через бюджет – ключевой элемент поддержания внутреннего спроса в экономике. Экспортно-ориентированный сектор в нынешних условиях пока не может быть ускорителем восстановления экономики, поэтому правительство предпринимает меры для увеличения внутреннего спроса, в том числе и потребительского, на который приходится сейчас 68% ВВП», − сказал Вальчишен.

«Внутренний спрос будет обеспечиваться внутренним предложением товаров или услуг. Кроме того, следует ожидать восстановления покупательской способности домохозяйств. Это хорошая новость для строительной, машиностроительной отраслей и их смежных сегментов», - добавил он.

По мнению Вальчишена, экономический рост в 2017 году сможет достигнуть 2,3%, промпроизводство по сравнению с 2016 годом покажет рост на 3%, средняя инфляция по итогам года не опустится ниже 10%.

Главный экономист «Альфа-Банка» Алексей Блинов: «Мы ожидаем умеренный рост экономики на 2,7%. После сильного спада в 2014-2015 годах это не будет восстановительным ростом, а «стагнацией со знаком плюс». В начале года достаточно сильными будут инфляционные тенденции, вызванные помимо прочего ростом издержек предприятий. Мы ожидаем, что к концу первого квартала 2017 года инфляция в годовом выражении превысит 15% (по сравнению с 12,1% в ноябре 2016 года). Впоследствии инфляция будет постепенно замедляться. Главный риск для экономики в 2017 году - остановка реформ и победа популизма в экономической политике. В таком случае Украина будет неспособна привлекать капитал из-за рубежа, что реализует инфляционные и валютные риски».

Исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко: «Экономика Украины начинает показывать рост. Но он крайне маленький, на уровне 1%, и абсолютно очевидно, что он не устраивает страну, которая упала на 17,5% на протяжении 2014 и 2015 годов. Улучшился рейтинг страны, S&P и Fitch подняли его, но вместе с тем надо понимать, что этот рейтинг все равно ниже инвестиционного уровня. Чтобы изменить ситуацию, необходимо проводить структурные реформы, без них мы обречены на низкий рейтинг и на крайне низкие притоки прямых иностранных инвестиций».

Таким образом, в 2017 году экономический рост будет целиком зависеть от инвестиций и экспорта, так как внутренний спрос из-за жесткой монетарной политики Нацбанка и слабого кредитования будет восстанавливаться медленными темпами. А макроэкономическая стабильность будет по-прежнему зависеть от продолжения сотрудничества с МВФ и международными донорами. В следующем году нашей стране предстоит осуществить крупные выплаты по государственному долгу, и справиться с этим без поддержки кредиторов мы не сможем. Действия правительства и Верховной Рады в следующем году, наконец, должны быть направлены на проведение столь необходимых реформ, без которых страна не увидит долгожданного притока инвестиций.

Ксения Обуховская (УНИАН)