Гривня на межбанке торгуется ниже 27 за доллар

В среду, 28 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,95/27,10 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,00/28,16 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4376/0,4397 гривни/рубль.

Читайте такжеСпасая гривню: Нацбанк сегодня продал на аукционе почти $100 миллионов

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,8932 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 526 сделок на сумму 416,62 миллиона долларов.