В Украине уменьшилась реальная зарплата

Реальная заработная плата в ноябре 2016 года была ниже показателя прошлого месяца на 0,7%, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

При этом по сравнению с ноябрем 2015 года реальная заработная плата выросла на 8,4%.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в ноябре выросла на 1% по сравнению с октябрем и составила 5 406 гривень. Данное значение в 3,7 раза выше уровня минимальной заработной платы в Украине, которая составляет 1450 гривень.

В Госстате отметили, что по сравнению с ноябрем 2015 года средняя номинальная зарплата выросла на 16,7%.

Самые высокие средние зарплаты в ноябре зафиксированы в авиационном транспорте – 25,6 тысячи гривень, производстве фармацевтической продукции – 11,5 тысячи гривень, финансовой, страховой деятельности и сфере телекоммуникаций – по 10 тысяч гривень.

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Наименьший уровень средней зарплаты в ноябре зафиксирован в сферах здравоохранения – 3,4 тысячи гривень и образования – 3,7 тысячи гривень.

Отмечается, что указанные данные рассчитаны без учета временно оккупированной Россией территории Крыма и части зоны АТО.

Как сообщал УНИАН, средняя заработная плата штатного работника в Украине в 2015 году выросла на 30%, а реальная – уменьшилась на 10% по сравнению с 2014 годом.