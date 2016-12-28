Корпорация "АТБ" заявила об экономической информационной диверсии

"В рамках продолжающейся попытки рейдерской атаки с использованием гибридных технологий, недоброжелатели компании продолжают информационную диверсию в отношении "АТБ", - говорится в сообщении корпорации. Ее представители даже раскрыли технологию, которая была использована на этот раз. Вчера, 26 декабря, на одном из авторитетных ресурсов – был размещен материал о задержании сотрудниками СБУ топ-менеджера неназываемой сети супермаркетов за подозрение в финансировании сепаратистов. За ночь специалисты атакующей стороны дописывают к этой статье свое продолжение, в котором этим задержанным топ-менеджером внезапно "стал" член совета директоров корпорации "АТБ" Александр Токарь. Подчеркиваем, что в изначальном тексте этого не было. Да и не могло быть, ведь ни руководство компании, ни сама корпорация к данному информационному поводу не имеют никакого отношения.

Тем не менее, полностью не соответствующий действительности текст уже на утро размещается на ресурсе низкого уровня популярности. Несмотря на ссылку на первоисточник, которая была оставлена для придания новости солидности, портал дает абсолютно не похожий на оригинал и лживый материал. А затем уже все остальные Интернет-порталы размещают неправдивую новость со ссылкой на новый ресурс. Показательно, что никто в этой цепочке он-лайновых СМИ не удосужился проверить информацию ни в "АТБ", ни в СБУ. Впрочем, такой задачи перед исполнителями заказа, уверены в компании, не стояло. Ритейлер уже готовит документы для передачи в контролирующие, правоохранительные и судебные органы на предмет привлечения к ответственности за ущерб деловой репутации, а также распространение недостоверной информации о частных лицах, являющихся сотрудниками предприятия.

"Такого рода перепечатки с изменением сути новости в определенных кругах называются "отмыванием источника". Технология, которую так любят использовать в гибридной информационной войне представители страны-агрессора. Но попытки дискредитировать нашу сеть являются тщетными. Все наше руководство находится либо на рабочих местах, либо в командировках, либо в очередном отпуске. Всем журналистам, над которыми в настоящее время довлеет соблазн перепечатать искаженную новость без проверки информации, мы с удовольствием поможем вернуться в русло профессиональной этики. В частности, готовы по запросу предоставить сведения о местонахождении и контакты любого топ-менеджера, который их заинтересует", - отмечают в компании "АТБ".