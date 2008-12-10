США выделили банкам еще 3,8 млрд долл.

Правительство США выделило 3,84 млрд долл. 35 банкам страны в качестве финансовой поддержки, передает РБК со ссылкой на Associated Press.

Как сообщили представители министерства финансов, это третий случай выделения средств из 700-миллиардного пакета помощи нуждающимся финансовым структурам. Таким образом, уже было выделено 165,3 млрд долл.

Названия банков, которые получат финансовую поддержку, пока неизвестны.

Напомним, что вначале Минфин США принял решение выделить банкам 700 млрд долл., затем еще 200 млрд было предоставлено Fannie Mae и Freddie Mac, и наконец несколько триллионов долларов вынуждена была выделить для помощи кредитным рынкам Федеральная резервная система (ФРС) США.