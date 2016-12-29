НБУ сегодня на аукционе продаст до 100 миллионов долларов

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Читайте такжеНа новогодние праздники прогнозируют затишье на валютном рынке

Данный аукцион станет третьим подряд аукционом для удовлетворения повышенного спроса на валюту, который Нацбанк объясняет ситуативными факторами, включая рождественские выходные в США и Европе и спрос со стороны участников рынка в связи с необходимостью погашать валютные кредиты в конце года.

Согласно анонсу на сайте НБУ, заявки банков на участие в торгах принимаются до 11-30, а результаты аукциона будут обнародованы на сайте.

Как сообщал УНИАН, вчера, 28 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов преодолели отметку в 27 грн/долл.

27 декабря Нацбанк в ходе аукциона продал банкам 46,8 млн долл., 28 декабря - 96,8 млн долл.

По оценкам экспертов, обострение ситуации на валютном рынке Украины связано с переизбытком гривни, формирующим дополнительный спрос на валюту, однако рынок успокоится в период праздников.