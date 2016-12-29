Монетизация субсидий позволит запустить рынок газа для населения - Коболев

Об этом на встрече с журналистами 28 декабря заявил глава Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Ключом для запуска рынка газа для населения является модернизация системы субсидий», - сказал Коболев, добавив, что он поддерживает вариант монетизации субсидий.

По его словам, нынешняя система субсидирования не дает экономических стимулов для экономии газа получателями субсидий.

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«Чтобы правильно работал рынок, нужно, чтобы у субсидиантов были стимулы экономить… Они будут больше экономить, мы будем меньше импортировать, и это будет снижать цену», - отметил глава «Нафтогаза».

Как сообщал УНИАН,Министерство социальной политики не видит в ближайшей перспективе возможности перевода финансирования субсидий для населения в денежные средства, поскольку для этого не созданы необходимые условия.

Также в Минсоцполитики отмечали, есть два варианта монетизации: на уровне предприятий теплокоммунэнерго, когда им в денежной форме выплачиваются средства за субсидиантов, рассчитанные на основании социальных нормативов потребления, и на уровне населения, когда каждое домохозяйство получает средства на собственный счет.

В конце ноября вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что монетизация субсидий, предусматривающая прямую передачу гражданам финансовых средств, не сможет гарантировать целевое использования денег.

По оценкам Минсоцполитики, количество семей-субсидиантов в отопительном сезоне 2016-2017 годов составит 8,5 миллиона, при этом, по информации Минфина, в бюджете прошлого года было заложено 35 млрд грн на эти цели, а в 2016 году указанные расходы превысят 40 млрд грн.