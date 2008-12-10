Страховщиков обязали отчитываться ежемесячно

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) обязала страховщиков ежемесячно предоставлять информацию об основных показателях деятельности.

Об этом речь идет в распоряжении Комиссии №1417 от 4 декабря «О временных мерах по оперативному мониторингу финансового состояния страховщиков», обнародованном на официальном сайте Госфинуслуг.

«Установить, что информацию относительно основных показателей деятельности за десять месяцев 2008 года страховщики составляют по состоянию на последний день десятого месяца 2008 года и подают в электронной и бумажной формах в Госфинуслуг не позже 20 декабря 2008 года включительно, – говорится в документе. – Начиная с предоставления информации за одиннадцать месяцев 2008 года, информация относительно основных показателей деятельности составляется страховщиками ежемесячно по состоянию на последнюю дату каждый месяц и подается в электронной и бумажной формах в Госфинуслуг не позже 20 числа включительно следующего месяца».

Также указывается, что Комиссия может требовать от страховых компаний дополнительной детальной информации относительно их финансового состояния и показателей деятельности на любую дату.

Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования и действует до отмены его отдельным распоряжением Госфинуслуг.