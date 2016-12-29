В НБУ назвали условие, при котором признают неплатежеспособными банки второй двадцатки

Национальный банк Украины признает неплатежеспособными банки второй двадцатки, которые на 1 января 2017 года не обеспечат достижения положительного значения достаточности капитала.

Как сообщается на сайте регулятора, по результатам диагностики качества активов и достаточности капитала этой группы банков 7 из них не нуждались в докапитализации, 1 банк – "Михайловский" - был признан неплатежеспособным до завершения диагностики, а 12 финучреждений предоставили программы докапитализации.

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Регулятор напомнил, что продолжил диагностику качества активов и достаточности капитала второй и третьей двадцатки банков в 2016 году после диагностики первой двадцатки крупнейших банков в 2015 году.

Также сообщается, что остальные банки Нацбанк проверит до конца сентября 2017 года.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины по результатам проведенной диагностики 60 крупнейших работающих банков, на которые приходится более 98% активов банковского сектора страны, оценил уровень проблемных кредитов в первой двадцатке банков в 53%, в следующих 40 банках – в 43%.