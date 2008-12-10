Минэкономики ожидает инфляцию в 2009 г. в 9,5%

Министерство экономики Украины прогнозирует, что в 2009 году темпы роста ВВП снизятся до -5%, инфляция будет на уровне 9,5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.

По его словам, такими являются прогнозные макропоказатели на 2009 год, которые планируется рассмотреть и утвердить на сегодняшнем заседании Кабмина.

Напомним, 26 ноября Кабинет министров не утвердил измененные макропоказатели Государственного бюджета на 2009 года.

Справка УНИАН. Законопроект Кабинета министров о Госбюджете 2009 года был зарегистрирован 15 сентября в Верховной Раде.

Доходы Госбюджета на 2009 год запланированы в 288 млрд. 98 млн. 60,9 тыс. грн., расходы - в 302 млрд. 184 млн. 689,1 тыс. грн. при дефиците госбюджета в 17,4 млрд. грн., или 1,37% ВВП. При этом 9,5 млрд. грн. дефицита бюджета (0,75% ВВП) предусматривается покрыть за счет поступлений от приватизации госимущества (4 млрд. грн), а также заимствований (5,5 млрд. грн).

Правительство рассчитывало бюджет на основе инфляции (декабрь к декабрю) на уровне 9,5%, роста ВВП - 6%, роста промпроизводства - 5,7%, роста цен производителей промышленной продукции – 18,5%. Рост среднегодовой номинальной зарплаты в 2009 году прогнозируется на уровне 17,3%.