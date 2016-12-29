У Гонтаревой отрицают связь национализации Приватбанка с падением гривни

Девальвационное давление на курс гривни на этой неделе не связано с переходом крупнейшего банка Украины "ПриватБанка" в государственную собственность, а утверждение, что отток депозитов из финучреждения провоцирует усиленный спрос на валютном рынке, не соответствует действительности.

Об этом говорится в комментарии заместителя главы Национального банка Украины Олега Чурия, переданном УНИАН.

"Приток средств населения в другие банки вдвое превысил отток депозитов физических лиц из "ПриватБанка" с 19 декабря. Более того, период их оттока из банка был непродолжительным - всего три дня, и после этого возврат средств населения в банк возобновился. В то же время, отток депозитов юридических лиц из "ПриватБанка" был компенсирован притоком средств на счета юрлиц в других банках в связи с возмещением НДС", - пояснил он.

Как отмечается в комментарии, сегодня, 29 декабря, на межбанковском валютном рынке продолжает наблюдаться временный избыточный спрос на иностранную валюту, сформированный под давлением ряда факторов.

Среди этих факторов Чурий отметил избыток гривневой ликвидности и отсутствие необходимости продавать валютную выручку у экспортеров, получивших в течение прошлой и текущей недели возмещение НДС на 12,5 миллиарда гривень.

С другой стороны, по его словам, существенно вырос спрос на валюту со стороны участников рынка в связи с необходимостью проведения компаниями платежей по валютным кредитам в конце года.

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При этом, как отметил Чурий, на наличном валютном рынке продажи валюты населением продолжают превышать ее покупку. Так, в декабре за неполный месяц чистая покупка валюты банками у населения составила 34 миллиона долларов США.

Также сообщается, что поддержка ликвидности объемом 25 миллиардов гривень, которую Нацбанк предоставил "ПриватБанку" после национализации, использована на покрытие оттоков по депозитам и выполнение норматива обязательного резервирования, который банк не выполнял почти год до перехода в госсобственность.

"Фундаментальных предпосылок для колебаний курса гривни пока нет - рыночные факторы пока являются благоприятными для валютного рынка. Продолжает поступать выручка от экспорта зерновых, а также сохраняется благоприятная для украинских экспортеров конъюнктура на мировом рынке черных металлов и железной руды", - отметил Чурий.

Он подчеркнул, что, как и ранее, регулятор готов выходить на рынок с валютными интервенциями для сглаживания чрезмерных колебаний курса гривни, вызванных временными факторами, и имеет достаточно инструментов для этого.

"Объем международных резервов на сегодня составляет около 15,6 миллиарда долларов США. Этого достаточно и для продажи валюты в ходе интервенций, и для выполнения обязательств правительства и НБУ, а также эта сумма соответствует обязательствам Национального банка перед Международным валютным фондом в рамках программы расширенного финансирования EFF", - резюмировал Чурий.

Как сообщал УНИАН, вчера, 28 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов преодолели отметку в 27 гривни/доллар.

27 декабря Нацбанк в ходе аукциона продал банкам 46,8 миллиона долларов, 28 декабря - 96,8 миллиона долларов.

Сегодня, 29 декабря, регулятор снова объявил аукцион по продаже валюты объемом до 100 миллионов долларов.

По оценкам экспертов, обострение ситуации на валютном рынке Украины связано с переизбытком гривни, формирующим дополнительный спрос на валюту, однако рынок успокоится в период праздников.