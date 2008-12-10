Пик спада производства в Украине пройден – Данилишин

Пик спада промышленного производства в Украине уже пройден в ноябре текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.

“Есть ряд тенденций, которые уже позволяют говорить о том, что пик спада нашего производства пройден в конце ноября. Первые признаки этого наблюдаются в металлургии”, – сказал он.

Министр отметил, что в первые дни декабря улучшилась ситуация по реализации в отрасли, а также стабилизировалась ценовая ситуация. Аналогичные тенденции наблюдаются и в других отраслях экономики.

“Поэтому, когда мы прогнозируем ситуацию на 2009 год, мы отмечаем, что будет некоторое падение темпов роста ВВП”, – сказал Б.ДАНИЛИШИН.

Напомним, Минэкономики прогнозирует на следующий год рост ВВП на уровне -5%, инфляцию – 9,5%.

По данным Госкомстата, объемы промышленного производства в Украине за октябрь 2008 г. по сравнению с октябрем 2007 г. сократились на 19,8%. За январь-октябрь 2008 г. рост составил 2,2%.

Спад в добывающей промышленности за октябрь 2008 г. составил 10,0%, в обрабатывающей промышленности 21,1%, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды снижение на 14,4%.

Металлургические предприятия в октябре сократили выпуск продукции на 35,6% (в сентябре — на 17%). Добыча железной руды в октябре уменьшилась на 27,4%, выпуск кокса — на 34,6%.

В машиностроении выпуск продукции снизился на 11,2% (в сентябре рост 14,6%). Химические предприятия за месяц уменьшили производство на 19,2%.

В пищевой промышленности в октябре зафиксирован спад на 10,9%, легкой промышленности - на 6,3%.

В августе сокращение промпроизводоства составило минус 0,5%, в сентябре минус 4,5%.

Справка УНИАН. Рост промышленного производства в Украине за 2007 г. составил 10,2%, в 2006 г. - 6,2%, в 2005 г. - 3,1%, в 2004 г. - 12,5%, в 2003 г. - 15,8%.