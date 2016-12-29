Почти половина работающих украинцев получает "минималку" – Насиров

В 180 тысячах украинских компаний на сегодняшний день заработная плата составляет в среднем меньше 3 200 гривень, заявил глава Государственной фискальной службы Роман Насиров на селекторном совещании по повышению уровня минимальной зарплаты с 1 января 2017 года.

"В стране 180 тысяч компаний, которые на сегодняшний день выплачивают среднюю зарплату менее чем 3 200 гривень", - сказал он.

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Также глава ведомства отметил, что из 10,5 миллиона работающих украинцев в этом году 30-40% получали минимальную заработную плату на уровне 2016 года.

Ранее Насиров заявлял, что увеличение минимальной заработной платы до 3 200 гривень с 1 600 гривень будет способствовать детенизации экономики.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря Верховная Рада Украины приняла разработанный Кабинетом министров закон о повышении с 1 января 2017 года минимальной заработной платы вдвое – до 3200 гривень.