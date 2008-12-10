На межбанке доллар открылся ростом

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США снова открылись продолжающимся ростом котировок – 7,5150/7,6050 грн., цены на российскую валюту составили 0,2630/0,2710 грн., котировки по евро-гривне ушли вверх – 9,7530/9,8760 грн.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,2981/1,2983 долл. США (вторник – 1,2855/1,2857).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.