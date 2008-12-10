Кабмин подготовит проект госбюджета-2009 в ближайшие дни

Правительство намерено в ближайшие дни подготовить проект государственного бюджета на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, открывая заседание Кабинета Министров.

Она отметил, что на сегодняшнем заседании правительство планирует рассмотреть на уровне консультаций министров концепцию бюджета 2009 года.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что бюджет будет строится на “сложных” макропоказателях, которые были разработаны с учетом негативного влияния мирового кризиса на украинскую экономику.

“Очень сложный бюджет на 2009 год”, - подчеркнула премьер.

Она сообщила, что на сегодняшнем заседании члены Кабмина после консультаций передадут Министерству финансов и Министерству экономики соответствующие предложения по подготовке документа “с тем, чтобы в ближайшие дни закончить работу над проектом бюджета 2009 года в новых кризисных условиях и передать для принятия в Верховную Раду”.

Ю.ТИМОШЕНКО также обратилась к министрам с просьбой еще раз проанализировать антикризисные законопроекты, поданные в Верховную Раду, чтобы на сегодняшнем заседании правительства еще раз обсудить пакет антикризисных законопроектов, который завтра может быть рассмотрен в парламенте в первоочередном порядке.

“На самом деле приятно, что работа Верховной Рады разблокирована, и сейчас правительство и ВР будут работать как единый организм”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Напомним, 7 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал правительство отозвать проект государственного бюджета на 2009 год из Верховной Рады и начать подготовку другого проекта бюджета. В начале декабря глава государства заявил, что проект госбюджета на следующий год будет самым сложным в истории Украины.

12 ноября премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство отзывает из парламента проект госбюджета на 2009 год.