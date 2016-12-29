В Минэкономразвития рассказали, за счет чего будут стимулировать экономику в 2017 году
По словам замглавы ведомства, в Минэкономразвития рассчитывают увеличить приток инвестиций за счет развития оборонного комплекса и дерегуляции.
Министерство экономического развития и торговли в 2017 году планирует обеспечить рост экономики за счет стимулирования основных точек роста – чистого экспорта, привлечения инвестиций и улучшения бизнес-климата.
Об этом сообщается на странице Минэкономразвития в Twitter со ссылкой на заместителя министра Максима Нефедова.
"Приоритеты 2017 направлены на стимулирование точек роста экономики: чистый экспорт, улучшение бизнес-климата, привлечение инвестиций", - сказал он.
По словам Нефедова, в Минэкономразвития рассчитывают увеличить приток инвестиций за счет развития оборонного комплекса и дерегуляции.
"Реформа оборонного комплекса и ряд дерегуляционных мероприятий позволят привлекать больше инвестиций, как внутренних, так и внешних", - подчеркнул замминистра.
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Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины на 2017 год предусматривает рост ВВП страны на уровне 3%. Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2017 году на 2,5%.
Валовой внутренний продукт Украины в третьем квартале текущего года, по уточненным данным Госстата, вырос по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 2%.
.@nefyodov Пріоритети на 2017 спрямовані на стимулюв. точок росту економіки: чистий експорт, поліпшення бізнес-клімату, залучення інвестицій— Мінекономрозвитку (@mineconomdev) December 27, 2016