Стабильность новой коалиции понизит страновые риски Украины - Astrum

При условии, что позиции новой коалиции укрепятся, а у правительства появится перспектива стабильной работы хотя бы на ближайшее полугодие, инвесторы должны понизить оценку украинских рисков, которая во вторник снова выросла, такое мнение высказали аналитики "Astrum Investment Management". Это должно оказать положительное влияние на рынок евробондов, однако фондовый рынок на подобное развитие вряд ли прореагирует из-за своей неэффективности.

В среду ожидаемое падение на европейских фондовых рынках имеет шансы компенсировать положительный эффект от некоторой политической стабилизации в Украине. Формирование действующего большинства в парламенте и коалиции в среднесрочной перспективе должно повлиять на оценку западными инвесторами суверенных рисков. Однако эффект такого развития политической ситуации для национального фондового рынка не будет значительным, учитывая полуобморочное состояние последнего. Для рынка евробондов новость о достижении политического консенсуса может быть более существенной. Индекс EMBI+ вчера упал на 10 б.п. до 2450 б.п., однако при условии закрепления позиций новой коалиции и появления перспектив стабильной работы правительства хотя бы на ближайшие полгода индекс имеет предпосылки для коррекции.

Справка УНИАН. Во вторник, 9 декабря, в Верховной Раде было объявлено о создании новой коалиции на базе фракций НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина.