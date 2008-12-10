ВБ прогнозирует глобальную рецессию в 2009 г

Всемирный банк прогнозирует глобальную рецессию в 2009 году.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в докладе Всемирного банка, опубликованном во вторник.

Глобальная рецессия коснется и богатых, и бедных стран, однако больнее всего ударит по развивающимся странам.

В следующем году экономический рост в мире будет составлять 0,9%, тогда как в 2008 году он составлял 2,5%, а в 2006 году – 4%. Это будет самый низкий показатель экономического роста с 1982 года (0,3%), говорится в докладе.

При этом Всемирный банк считает, что глубокой глобальной рецессии нельзя будет предотвратить.

Экономика развивающихся стран будет расти в среднем на 4,5% в следующем году, тогда как в 2007 году прирост составлял 7,9%. Для развивающихся стран такой медленный рост равноценен рецессии, считают экономисты Всемирного банка, ведь эти страны требуют быстро создавать новые рабочие места для своего населения, которое постоянно увеличивается. В результате десятки миллионов людей окажутся за чертой бедности, потеряв рабочие места.

Даже такие экономические гиганты как Китай и Индия потеряют темпы роста в 2009 году. Китайская экономика будет расти на 7,5%, Индию ожидает прирост на 5,8%. В прошлом году эти страны имели прирост 11,9% и 9% соответственно.

Финансовый кризис в США приведет к самой серьезной рецессии с времен Большой депрессии. Американские потребители не вернутся к старой практике потребления даже после того, как страна выйдет из кризиса. Также пострадает население стран, экспортирующих нефть, прогнозирует Всемирный банк.