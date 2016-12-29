Чистая инвестпозиция Украины ухудшилась на 3,6%

Отрицательное значение чистой инвестиционной позиции Украины, представляющее собой разницу между активами и обязательствами перед нерезидентами, в третьем квартале 2016 года по сравнению с предыдущим кварталом выросло на 1,840 миллиарда долларов, или на 3,6%, – до минус 52,756 миллиарда долларов.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в третьем квартале активы Украины снизились на 169 миллионов долларов, или на 0,1%, – до 123,667 миллиарда долларов, в то время как пассивы выросли на 1,671 миллиарда долларов, или на 1%, – до 176,423 миллиарда долларов.

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Как сообщал УНИАН, отрицательное значение чистой инвестиционной позиции Украины в первом полугодии 2016 года сократилось на 1,342 миллиарда долларов, или на 2,5%, – до 50,890 миллиарда долларов.

В 2015 году отрицательное значение чистой инвестиционной позиции Украины сократилось на 11,019 миллиарда долларов, или на 17,5%, – до 52,104 миллиарда долларов.

Международная инвестиционная позиция отражает накопленные запасы внешних финансовых активов и пассивов страны, в частности, все финансовые требования и обязательства резидентов страны относительно нерезидентов.