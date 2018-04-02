Цзыньсон Чжан: "Китайская госкомпания готова судиться с Украиной в международных судах"

То есть под действие этого закона попадают только крупные СЭС мощностью более 10 МВТ, которые, как известно, принадлежат китайской государственной компании CNBM. Как эти изменения, в случае вступления их в силу, отразятся на деятельности CNBM в Украине и на ее объектах, редакция спросила у Цзыньсон Чжана (Jinsong Zhang ), председателя правления CNBM International Corporation.

Г-н Чжан, как Вы можете прокомментировать принятый законопроект? Почему, по Вашему мнению, он вводит дифференциацию – разделение по мощности для солнечных станций и направлен только на крупные СЭС? Неоднократно звучала фамилия «Клюева» и их принадлежность к этим объектам.

Во-первых, хочу отметить, что группа Корпораций CNBM, как владелец крупных солнечных станций в Украине, заявляет, что этот законопроект № 5129 избирательно меняет условия функционирования рынка ВИЭ для части уже построенных солнечных электростанций, то есть является дискриминационным, грубым нарушением прав иностранных инвесторов. Из-за такого непрофессионального закона, если он вступит в действие, пострадает CNBM.

Авторы законопроекта ввели в заблуждение коллег-депутатов и общественность относительно собственности и финансовых показателей наших солнечных электростанций. Наши объекты не имеют никакого отношения к Клюевым. Конечным владельцем крупных солнечных электростанций - является CNBM, права собственности на них оформлены, что отражено в регистрационных документах. Те, кто связывают наши объекты - говорят неправду и поступают нечестно, так как все регистрационные документы есть в открытом доступе. И более того, все документы, подтверждающие наши права собственности на эти солнечные станции, мы предоставляли и авторам данного законопроекта и депутатам на Комитет по вопросам ТЭК. А также пытались предоставить пояснения по деталям приобретения станций.

В том числе и то, как и почему вы покупали эти объекты, если ситуация с тарифом такая нестабильная?

Мы стали собственником объектов, когда перед нами не рассчитались за поставленное нами оборудование. То есть мы их получили за долги. Мы вынуждены были защищать свои деньги, конвертировав задолженность в капитал станций. Общая мощность станций, которые принадлежат CNBM, составляет - 267 МВт.

Касательно нестабильной ситуации с тарифом - тариф был временно снижен только на 1,5 года, как заявляли украинские политики и чиновники, обосновывая это временное снижение необходимостью снижения тарифов для населения. И поэтому мы, основываясь на незыблемости украинского законодательства, планировали, что тариф с 2017 года вернется к прежнему уровню, и мы в перспективе вернем свои вложенные деньги.

Но если сниженный тариф будет продлен на весь срок действие «зеленого» тарифа – до 2030 года, то возврат наших денег будет невозможен даже в долгосрочной перспективе.

Очень странным и непонятным для нас является то, почему тариф снизили только для крупных станций, если такой же уровень зеленого тарифа, без снижения получали и продолжают получать все эти годы еще более 20 солнечных станций общей мощностью около 70 МВт? Им тариф не снижали даже временно, на 1,5 года, как нам, и не планируют снижать. Хотя мы все строили в одно время, и по приблизительно одинаковым ценам на оборудование, которые были в те года. А теперь нам тариф урезают, а у других он остается прежним, при такой же или даже меньшей себестоимости строительства. Поэтому нет никакого экономического обоснования принятия этого закона. И это еще раз подтверждает избирательность украинского законодательства, что есть неприемлемо по всем международным правилам.

Но бытует мнение, что ваши объекты все же находилось не в равных условиях с другими участниками рынка, что станции получали льготы на строительство.

Это не так. Солнечные станции CNBM не получили каких-то особых, недоступных другим участникам рынка льгот. Отсрочка в уплате НДС была получена в рамках общедоступной процедуры импорта энергосберегающего оборудования. В результате нашими компаниями не был получен налоговый кредит и до настоящего момента наши станции перечислили в государственный бюджет около 1,3 млрд. грн. НДС. В то же время пошлина на основное технологическое оборудование - «солнечные модули» как была на этапе строительства станций, так и остается в настоящий момент на уровне 0%.

Подключения к сетям всех производителей альтернативной электроэнергии осуществлял собственник сетей в рамках своих обязательств согласно статье 24 Закона Украины «Об электроэнергетике».

Как отразится снижение тарифа для ваших активов в Украине, если этот Закон вступит в силу?

Дальнейшее снижение тарифа сделает деятельность парков не рентабельной. Это сделает невозможным выплаты солнечными электростанциями своих кредитных обязательств перед банками, в том числе, перед государственными, – что в итоге приведет к банкротству компаний. Кредиты не будут возвращены, равно как и инвестиции CNBM. По нашей информации аналогичные данные предоставлял Ощадбанк в НКРЭКУ.

Нас удивляют заявления о «сверхприбыльности наших станций». О якобы сотнях миллионов евро, которые мы получаем ежегодно, и можем вернуть свои инвестиции за 2 года. Я озвучу цифры по результатам 2015 года: общая сумма дохода с 10 СЭС CNBM в 2015 году составила 126,6 млн. Евро с учетом НДС, в том числе сумма уплаченного в бюджет НДС в размере 21,1 млн. Евро. При этом, сумма операционных расходов составила 10,3 млн. Евро (без учета НДС), обслуживание кредитов составило 72,6 млн. Евро. (тело кредита и проценты). Также, мы ответственно заявляем, что все процентные ставки по кредитам СЭС являются рыночными. Свободный денежный поток в 2015 году составил 22,6 млн. Евро, который был использован впоследствии для обслуживания привлеченных кредитов в зимние месяцы, когда происходит серьезный сезонный спад генерации. Ни одного Евро дивидендов не было выплачено.

В дополнение, хочу добавить, что наши построенные станции находятся в удаленных регионах Одесской области, и в Николаевской области, в экономически депрессивных регионах Украины, с плохими дорогами и низким уровнем развития бизнеса. Работа наших объектов способствует развитию этих регионов и в экономическом плане, и в социальном, поднимает уровень областей. Мы привнесли лучшие мировые технологические и научные достижения, создали новые рабочие места, развиваем инфраструктурные и социальные проекты. Кроме того все наши объекты платят налоги и арендные платежи, тем самым развивая региональную экономику.

Ваши дальнейшие действия?

Законопроект № 5129, если он вступит в силу, нарушает целый ряд международных договоров, стороной которых является Украина, в том числе принципы, установленные многочисленными двусторонними соглашениями о поощрении и взаимной защите инвестиций и Договором об Энергетической Хартии.

CNBM будет использовать все права и способы для защиты своих инвестиций, в том числе - подачу исков в международные суды.