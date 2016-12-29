Гривня подешевела на 10 копеек – до 27,20 за доллар

В четверг, 29 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,05/27,20 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,2834/28,4403 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4376/0,4397 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,1909 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 472 сделки на сумму 324,26 миллиона долларов.