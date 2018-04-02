Год большой банковской стирки

Украинские банкиры завершили еще один сложный год, наполненный тяжелой работой по оздоровлению банковского бизнеса и важными стратегическими решениями государственного регулятора.

В условиях все еще высокой зависимости от мировых цен на сырьевых рынках, продолжающейся агрессии и торговых ограничений со стороны России, решения Великобритании о выходе из ЕС и неопределенности в связи со сменой лидера США, экономика Украины возобновила рост после длительной рецессии, а инфляция замедлилась.

На этом фоне предпринятые усилия по стабилизации финансового сектора начали приносить положительный результат: в январе-ноябре 2016 года платежеспособные украинские банки сократили убытки по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в три раза - до 18,9 млрд гривень. И Национальный банк считает реальной перспективу выхода отечественных банков на прибыльный уровень уже в наступившем 2017 году.

Подтверждением оживления банковской системы стала активизация процессов купли-продажи банков: в конце октября холдинг ABH Holdings SA, владеющий «Альфа-Банком», завершил сделку с UniCreditGroup (Италия) по покупке «Укрсоцбанка», а в конце декабря Сергей Тигипко, владелец «ТАСкомбанка», - сделку по покупке «Универсал Банка» у международной финансовой группы Eurobank (Греция).

Метла регулятора

В прошлом году Нацбанк продолжил мероприятия по очистке банковского сектора, но темпы банкротств на финансовом рынке замедлились. После признания неплатежеспособными за 2014-2015 годы свыше шести десятков банков, в 2016 году регулятор решил вывести с рынка 18 финучреждений, включая государственные «Родовид Банк» и «Госзембанк», приговоренные к ликвидации в рамках новой стратегии Кабинета министров по управлению государственными банками.

В перечне банкротств минувшего года внимание многих привлекло падение входившего в двадцатку крупнейших и на четверть муниципального банка «Хрещатик» - финучреждения с двадцатилетней историей, популярного среди киевлян благодаря социальному проекту «карточка киевлянина». В день введения в банк временной администрации его осаждали толпы бюджетников в надежде получить свои зарплаты, а столичные власти заявили об обращении в правоохранительные органы.Впоследствии к этому обращению присоединились Нацбанк, и Фонд гарантирования вкладов физлиц, но пока результатов этих обращений нет.

Крупнейшей аферой прошлого года стало банкротство банка «Михайловский», который накануне временной администрации развернул на балансе вклады физлиц со связанных финансовых компаний на 1 млрд грн и одновременно передал другим связанным компаниям портфель кредитов. Владелец банка Виктор Полищук, которому также принадлежала сеть магазинов бытовой техники «Эльдорадо», сразу после банкротства банка заявил о его продаже группе физлиц. Экс-глава правления банка Игорь Дорошенко находится под следствием. А обманутые вкладчики после почти полугодовых скитаний и акций протеста понемногу возвращают свои средства благодаря принятому специально для них Верховной Радой закону, приравнивающему их вклады к банковским.

Отличительной чертой прошедшего года стала попытка массовой реинкарнации неплатежеспособных банков через пока еще не реформированную национальную судебную систему. Удивительным образом украинские судьи от имени государства реанимировали девять банков: «Капитал», «Восточно-промышленный коммерческий банк», «Велес», «Радикал», «Укринбанк», «Премиум», «Союз», «Финансовая инициатива», «Киевская Русь». В результате, представитель государства в этом процессе - Фонд гарантирования - не может полноценно распоряжаться активами банков банкротов, рискуя погрязнуть в бесконечных судебных разборках. И пока не ясно, как смогут эти «зомби» вернуться к полноценной банковской работе по привлечению депозитов и выдаче кредитови выполнять требования государственного регулятора.

Национализация крупнейшего банка страны

Самое резонансное событие в банковской системе, которое безусловно войдет в финансовую историю Украины, произошло в канун новогодних праздников. Правительство национализировало крупнейший банк страны – «ПриватБанк». К этому событию, судя по четко отработанному сценарию, украинские власти долго и тщательно готовились. Слухи о возможной передаче банка государству гуляли в экспертных кругах с начала 2015 года, но тогда в вероятность подобного сценария мало кто верил. Сложно представить безболезненную передачу государству финучреждения, на долю которого приходится свыше трети депозитов, активы превышают 20% всех активов банковской системы, а потребность в докапитализации, по оценкам НБУ, достигает почти 150 млрд грн.

Обслуживая свыше половины населения страны, банк стал слишком большим, чтобы упасть без плачевных последствий для рынка, и при этом оставался слишком амбициозным, чтобы просто так уступить конкурентам долю рынка. «ПриватБанк» не давал спокойно спать регуляторам, размышляющим, как «подвинуть» лидера рынка. В частности, ужесточение Кабинетом министров критериев отбора банков для обслуживания бюджетников и решения о переводе структур Минобороны и других силовиков на обслуживание в госбанки – части этого плана.

Не остались в стороне и внешние кредиторы. Процедура национализации системного банка неожиданно всплыла в осеннем меморандуме между Украиной и Международным валютным фондом. Разумеется, этот меморандум не содержит четких указаний, что речь идет о «ПриватБанке», но системных банков в Украине всего три, и два из них на тот момент уже принадлежали государству. После публикации меморандума информационные атаки на банк усилились, а национализация стала неизбежной по причине стремительной утраты банком платежеспособности.

Накануне судьбоносного решения Кабмина о национализации, принятого в воскресенье, 18 декабря, клиенты «ПриватБанка» чистили банкоматы со скоростью 2 миллиарда гривень в сутки. Потому на следующий день после оглашения вердикта Нацбанк предоставил банку 15 млрд грн рефинансирования, а спустя три дня, 22 декабря, еще 10 млрд грн. И чтобы успокоить вкладчиков, парламент принялзакон, согласно которому 100% вкладов населения в «ПриватБанке» теперь гарантируются государством. Ранее такая привилегия была только у государственного «Ощадбанка».

Один из двух ключевых акционеров «Привата» бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что банк стал жертвой произвола НБУ, который постоянно менял свои нормативы и придумывал новые способы искусственного снижения капитализации финучреждения. В то же время, он подчеркнул, что решение о национализации банка в сложившейся ситуации было правильным. «Я считаю, что премьер-министр и его команда проявили настоящее мужество, приняв это непростое решение. Если бы они не решились на этот шаг, то это поставило бы под угрозу всю финансовую систему Украины», - отметил Коломойский.

После встряски банк продолжает стабильную работу – граждане спокойно снимают средства со счетов и проводят платежи, разблокированы после технического аудита и платежи бизнеса. Популярные ИТ-сервисы банка работают, как раньше. И хотя оценить последствия этого шага пока сложно, новости о национализации «ПриватБанка» приветствовали большинство международных партнеров Украины, включая директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, послов стран G7, руководство Европейского банка реконструкции и развития.

Новогодние ожидания и прогнозы

Эксперты и участники рынка говорят о перспективах наступившего 2017 года с умеренным оптимизмом, считая, что этот год должен закрепить начавшиеся в прошлом году тенденции по выходу экономики из кризиса.

Глава совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек назвал уходящий 2016 год стабилизирующим и похвалил прагматичную денежно-кредитную и монетарную политику НБУ, которая способствовала стабилизации валютного рынка и дала возможность бизнесу действовать более взвешенно. «Как результат, темпы роста экономики по итогам года будут в пределах 1,5%. Но важно, чтобы политика была такой же взвешенной и в следующем году. Нужно найти необходимые рыночные механизмы финансирования текущего счета. В противном случае потребуется либо напечатать гривню, либо ее девальвировать», - пояснил он.

Банкир подчеркнул, что полноценное возобновление кредитования банковской системой возможно только после оздоровления экономики и адекватной эффективной регуляции.

Представители банковского сообщества, по словам Шпека, ожидают в 2017 году активизации структурных реформ финансового сектора, промедление с которыми в том числе стало причиной задержки помощи от международных партнеров, включая МВФ.

Виталий Шапран, представитель Украинского общества финансовых аналитиков, прогнозирует, что 2017 год в Украине пройдет под знаком подготовки к приватизации государственных финучреждений. В то же время, он допускает, что сами продажи могут так и не состояться, но изменение структуры управления госбанками, чистка их активов и судебные разборки станут частью будущего нашей банковской системы.

Среди позитивных итогов минувшего года Шапран отметил сокращение числа убыточных банков и банков. «Хотя экономика растет медленно, часть банков получили отдушину в виде потока клиентов от банков-банкротов, что придало некоторую позитивную динамику во втором полугодии. Однако процесс снижения качества активов и слабого кредитования по большинству банков еще продолжается», - констатировал он.

Планы регулятора

Национальный банк Украины в своем предновогоднем отчете о финансовой стабильности констатировал, что национальная банковская система, показывающая признаки оздоровления, все еще очень уязвима к внешним шокам. Потому работа по усилению ее устойчивости продолжится и в 2017 году.

С Нового года регулятор водит новые правила оценки кредитного риска. По результатам диагностики 60 крупнейших работающих банков Нацбанк оценил уровень проблемных кредитов в первой двадцатке банков в 53%, в следующих 40 банках – в 43%. Госрегулятор рассчитывает, что новые правила заставят банки адекватно оценивать риски, а доля проблемных кредитов в течение 2017 года снизится.

В первом квартале нового года регулятор планирует ужесточить требования к раскрытию банковской отчетности, к примеру, обязав финучреждения раскрывать детальную структуру регулятивного капитала, качество кредитного портфеля, его распределение по периодам просрочки, объем непокрытого кредитного риска.

В первом полугодии Нацбанк готовится к публичному обсуждению стратегии макропруденциальной политики, призванной противодействовать накоплению системных рисков финансового сектора.

Также в планах НБУ разработка нового норматива ликвидности LCR (liquiditycoverageratio - коэффициент покрытия ликвидностью), который станет обязательным для выполнения банками в 2018 году.

Нацбанк продолжит работу по раскрытию реальных собственников банков, поскольку на рынке остаются финучреждения, подпадающие под определение непрозрачных.

Также регулятор рекомендует банкам продолжать сокращение объемов кредитования связанных лиц в рамках пятилетних графиков, пригрозив в случае нарушения этих графиков применением санкций.

Очевидно, что тренд сокращения банковского сектора продолжится и в 2017 году.

В конце декабря регулятор предупредил, что признает неплатежеспособными банки второй двадцатки, которые на 1 января не обеспечат достижения положительного значения достаточности капитала.

Кроме того, ранее Нацбанк обязал небольшие банки ускорить докапитализацию, в том числе к 11 июля 2017 года капитал не может быть меньше 200 млн грн. Пока на украинском банковском рынке остается несколько десятков финучреждений с капиталом ниже этой отметки.

У участников рынка есть обоснованные надежды, что наступивший 2017 год будет для банковского сектора, как и для всей национальной экономики, более успешным. Для этого было многое сделано в предыдущие годы. И теперь главная задача властей, регуляторов, банкиров, всех сограждан – поддержать начавшийся рост, не растоптать первые всходы позитивных тенденций популистскими решениями или просто безрассудной паникой.

Наша банковская система, как и система любой другой страны, сильна доверием своих клиентов. Это относится и к национальной денежной единице, стабильность которой зависит в первую очередь от уровня доверия граждан, а во вторую – от базовых экономических факторов. Надо верить и делать свое дело. И все у нас получится!

Ольга Гордиенко