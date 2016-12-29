Регионы утвердили уже 84% местных бюджетов – Минфин

Местные органы власти Украины своевременно утвердили 8520 местных бюджетов всех уровней на 2017 год, что составляет 84,3% их общего количества.

Как сообщается на сайте Министерства финансов, в частности, утверждены 20 областных бюджетов и бюджет Киева, 131 бюджет городов областного значения, 421 районный бюджет, 192 бюджета объединенных территориальных общин, 162 бюджета райцентров, 449 поселковых и 7144 сельских бюджетов.

По информации Минфина, наибольшее количество вовремя принятых бюджетов в Харьковской (99,8%), Днепропетровской (99,1%), Луганской (99%), Черкасской (98,9%), Кировоградской (98,8%), Закарпатской (98, 6%), Донецкой (98,4%), Черновицкой (97,5%), Винницкой (96,8%) и Одесской (96,2%) областях.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада обнародовала Закон о государственном бюджете Украины на 2017 год с предельным уровнем дефицита в 77,5 миллиарда гривень, что составляет 3% ВВП.

Закон принят в парламенте 21 декабря, подписан президентом Украины Петром Порошенко 26 декабря и вступает в силу с 1 января 2017 года.

Закон предполагает доходы в сумме 731 миллиард гривень, расходы в сумме 800 миллиардов гривень, предельный объем государственного и гарантированного государством долга – на уровне 2,296 триллиона гривень.

Основой для расчета показателей госбюджета на 2017 год стал макроэкономический прогноз, предусматривающий рост реального ВВП на 3%, потребительскую инфляцию к концу года на уровне 8,1% и среднегодовой курс гривни около 27 гривни/доллар.