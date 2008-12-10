В Сбербанке РФ приток вкладов
13:20, 10 декабря 2008Финансы
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С начала декабря - 18,5 млрд руб.
Приток вкладов физлиц в Сбербанк за первую неделю декабря составил 18,5 миллиарда рублей, сообщил журналистам в среду представитель крупнейшего российского банка, сообщает РИА Новости.
"С учетом зачисления пенсий и социальных пособий по первой декаде декабря мы выйдем на показатель притока 20 миллиардов рублей", - сказал он.
По итогам ноября приток составил 11 млрд. руб., добавил представитель Сбербанка.
Банк России предоставил Сбербанку субординированный кредит в 500 млрд рублей, два транша по 150 млрд уже получил. Еще 200 млрд. руб. Сбербанк может получить до конца года
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