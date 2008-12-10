Путин создает антикризисную комиссию

Правительство РФ создаст специальную комиссию во главе с первым вице-премьером РФ Игорем Шуваловым, которая займется координацией действий всех ведомств и разработкой мер противодействия последствиям мирового финансового кризиса, сообщил в среду премьер-министр РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Считаю необходимым объединить усилия (правительства), чтобы у нас был единый центр, чтобы мы могли соотносить и социальные процессы, и те процессы, которые происходят в экономике в связи с мировым финансовым кризисом. Считаю необходимым создать единую комиссию под председательством первого вице-премьера Игоря Шувалова, которая и дальше продолжила бы работу по разработке оперативных мероприятий по обеспечению макроэкономической стабильности и повышению устойчивости финансового кризиса", - заявил Путин на заседании правительства.