Где меньше всего коррупции?

В Берлине представлен международный коррупционный рейтинг, который ежегодно составляет организация Transparency International, передает Прайм-Тасс.

Лидерами по моральной чистоте названы предприниматели из Бельгии, Канады и Нидерландов из списка в 158 государств. Немецкие фирмы на пятом месте. Лидерами рейтинга остаются скандинавские страны и Новая Зеландия. Дания, Новая Зеландия и Швеция набрали по 9,3 балла, сразу за ними расположились Сингапур с 9,2 баллами, а также Финляндия и Швейцария, набравшие по 9 баллов. США, Сингапур, Франция набрали по 8,1 баллов.

Среди стран бывшего СССР лучше всего дела с коррупцией обстоят в Эстонии, которая с показателем 6,6 балла занимает 27-е место. Индекс восприятия коррупции (ИВК) Латвии составляет 5 баллов, Литвы – 4,6 балла. Грузия, Армения и Молдавия получили по 2,9 балла, Украина 2,5 балла (118 место) и Казахстан 2,2 балла. Россия получила 2,1 балла (147 место).

Замыкает список Сомали, набравшая 1 балл, Ирак и Мьянма, набравшие по 1,3 балла, и Гаити с 1,4 балла, предприниматели которых легче всех готовы подкупать иностранных должностных лиц для получения выгоды.

Исследованием охвачено 2742 представителя крупных компаний из 22 стран-лидеров по объемам внешней торговли и прямых иностранных инвестиций.

Для оценки международного аспекта предложения взяток менеджеров спрашивали о вероятности взяточничества в их странах иностранными фирмами из стран, с которыми у них существуют деловые отношения.

Напомним, что речь идет о суммах, которые иногда фирмы выделяют на "продвижение" своей продукции и своих услуг за рубежом.

Пять лет назад 9 декабря в Мексике на конференции высокого уровня была подписана Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной ассамблеей ООН 1 ноября 2003 года. Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Согласно соответствующему положению Конвенции, государства обязаны возвращать средства в ту страну, откуда они поступили в результате коррупции.