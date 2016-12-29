Еврокомиссия разрешила итальянскому правительству помочь банку Monte dei Paschi

Европейская Комиссия в четверг, 29 декабря, приняла соответствующий запрос из Рима, передает Deutsche Welle.

Одновременно в Брюсселе дали недвусмысленно понять, что это решение не имеет ничего общего с возможными планами по докапитализации банка.

Переговоры с итальянским правительством и регуляторами в отношении докапитализации и до сих пор продолжаются, заявила в Брюсселе пресс-секретарь Еврокомиссии, передает информагентство dpa.

Напомним, согласно подсчетам Европейского центробанка (ЕЦБ), на докапитализацию MPS необходимо 8,8 миллиардов евро. Ранее речь шла о сумме в 5 миллиардов евро. Итальянский банк не смог найти частных инвесторов для закрытия этой дыры, а потому надеется на спасение со стороны правительства.

Правительство Италии одобрило на прошлой неделе выделения средств на спасение MPS и ряда других кризисных банков общей суммой в 20 миллиардов евро. Вновь сформированный кабинет министров Италии под руководством Паоло Джентилони пытается таким образом предотвратить банковский кризис в Италии.

Monte dei Paschi di Siena - старейший банк в мире по размеру активов входит в пятерку крупнейших в Италии.