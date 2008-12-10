ЕС вложит 1 млн. евро в безопасность дорожного движения в Украине

Евросоюз вложит 1 млн. евро в проект Твиннинг «Безопасность дорожного движения в Украине».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции по поводу официального открытия данного совместного проекта между Украиной и ЕС лидер проекта со стороны Франции Клод ЛИБЕРМАН.

По его словам, инвестиции со стороны ЕС составят около 1 млн. евро, цель инвестиций – передать Украине опыт стран Евросоюза относительно улучшения уровня безопасности дорожного движения. Проект будет длиться 18 месяцев.

«Первая задача проекта – помочь выработать Украине эффективную стратегию безопасности движения», - отметил К.ЛИБЕРМАН.

В рамках проекта, в частности, законодательство Украины будет адаптироваться к требованиям ЕС, будет усовершенствована система взаимодействия Минтранссвязи и МВД относительно улучшения безопасности движения, также будет разработана концепция и Национальная программа по усилению безопасности дорожного движения на 2010-2014 годы.

Как отметил первый заместитель министра транспорта и связи Украины Василий ШЕВЧЕНКО, данный проект позволит получать европейский опыт и внедрять его в Украине, при этом особое внимание будет уделяться пассажирским и грузовым автоперевозкам.

Участники проекта: Министерство экологии, энергетики, стабильного развития и планирования территорий Франции, Федеральное министерство транспорта, инноваций и технологий Австрии, Генеральный инспекторат Польши, Минтранссвязи Украины, МВД Украины.

На пресс-конференции также отмечалось, что в Украине уже реализуется 10 проектов Твиннинг, некоторые из них в сфере транспорта.

*** Twinning - это инициатива Еврокомиссии, которая была основана в 1998 году в контексте подготовки к расширению Европейского Союза (ЕС). За 1998-2004 года в бывших странах-кандидатах было реализовано 1030 проектов Twinning, в том числе в отрасли транспорта и связи 55. Для Украины реализация проектов Международной технической помощи Twinning стала возможной в рамках подписанного Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и ЕС, а также Плана действий Украина-ЕС.