Украинский фондовый рынок начал снижаться - «АРТ-Капитал»

Украинский фондовый рынок сегодня открылся ростом, хотя позже многие котировки начали снижаться.

Об этом УНИАН сообщила аналитик инвестиционной группы «АРТ-Капитал» Дарья ТЕРЕЩУК.

По ее словам, поворот индекса ПФТС вниз связан с тем, что «внутренние новости пока не блещут оптимизмом». Так, отметила аналитик, Минэкономики Украины прогнозирует в 2009 году инфляцию на уровне 9,5% и снижение ВВП на 5%, а "Мотор Сич" сообщает о снижении производства по итогам 2008 до уровня 2007 в связи с кризисом. Да и с внешних рынков также стали поступать тревожные данные, добавила аналитик. В частности, Rio Tinto Group, третья по величине в мире горнодобывающая компания, уволит 14 тыс. сотрудников и снизит расходы на 5 млрд. долларов в 2009 году, отметила Д.ТЕРЕЩУК. Кроме того, по ее словам, стало известно, что китайский экспорт снизился в ноябре т.г. на 2,2% по сравнению с ноябрем 2007 года впервые за семь лет.

Для начала же сегодняшних торгов на украинском рынке акций внешний фон являлся нейтральным, подчеркнула аналитик. По ее словам, «хотя рынки США накануне закрылись снижением, сегодня с утра фьючерсы на американские индексы демонстрировали уверенный рост, провоцируя повышение азиатских индексов». Инвесторы с оптимизмом восприняли новость о том, что лидеры демократической фракции Конгресса и представители Белого дома достигли принципиальной договоренности о предоставлении 15 млрд. долларов для поддержки ведущих автомобильных компаний США, сообщила аналитик. Она отметила, что согласно законопроекту, автопромышленность получит финансирование, а правительство США – долю в автоконцернах и право на непосредственное руководство процессом реструктуризации отрасли. Окончательный вариант законопроекта был готов во вторник, дебаты и голосование по нему в нижней палате Конгресса могут состояться уже сегодня, напомнила Д.ТЕРЕЩУК.