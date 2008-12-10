Информация о банкротстве «Оранты» не соответствует действительности

Руководство национальной акционерной страховой компании (НАСК) «Оранта» обратилось в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности Украины, а также к премьер-министру Украины с просьбой о расследовании инцидента и привлечении к ответственности распространителей информации о якобы банкротстве компании.

Об этом говорится в сообщении НАСК «Оранта», переданном УНИАН.

«Руководство компании «Оранта» официально заявляет, что это сообщение не соответствует действительности и является преднамеренным действием неизвестного злоумышленника для нанесения вреда крупнейшей страховой компании Украины, – говорится в сообщении СК. – НАСК «Оранта» твердо гарантирует выполнение своих

обязательств перед клиентами. Компания показывает динамичный рост даже

в условиях финансового кризиса. Так, по итогам 9 месяцев этого года объем

страховых премий компании вырос на 62% по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года. Компания гарантирует и дальнейшее устойчивое положение на

рынке и стабильность в работе и обслуживании клиентов».

Справка УНИАН. Сегодня на множество электронных почтовых ящиков было направлено сообщение о якобы банкротстве НАСК «Оранта».

«В связи с действием обстоятельств непреодолимой силы национальная страховая компания "Оранта" уведомляет всех своих клиентов о невозможности выполнения взятых на себя обязательств после 31 декабря 2008 года и ограниченном выполнении обязательств по случаям, наступившим и (или) наступающим с 1 сентября по 31 декабря 2008 года, – говорилось в спам-сообщении. – В связи с начатой процедурой банкротства действие всех страховых полисов ограничивается сроком до 31 декабря 2008 года, вне зависимости от даты, указанной в договоре. Страховые возмещения по случаям, наступившим с 1 сентября по 1 декабря 2008 года, будут выплачены в период от одного до трех лет от даты судебного решения о банкротстве».

Также указывалось, что с 1 января 2008 года ответственность по полисам НАСК «Оранта» будет переложена на ряд «партнерских страховых компаний», список которых будет опубликован на сайте СК.

Сообщение содержало логотип компании, а также номер телефона call-центра НАСК «Оранта».