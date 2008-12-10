РФ сократит квоты на привлечение иностранной рабочей силы

Премьер-министр России Владимир ПУТИН подписал постановление правительства, предусматривающее возможность уменьшения квот на привлечение иностранной рабочей силы.

Соответствующее распоряжение размещено на сайте правительства РФ.

Документ предусматривает возможность "уменьшения количества привлекаемых иностранных работников в связи с ситуацией на рынке труда".

Российский премьер разрешил Министерству здравоохранения и социального развития готовить предложения, которые предусматривают "уменьшение размера утвержденной на текущий год по РФ квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в РФ в целях осуществления трудовой деятельности", а также самих разрешений на работу.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря В.ПУТИН заявил, что в условиях мирового финансового кризиса целесообразно сократить на 50% квоту на привлечение иностранной рабочей силы в Россию. 6 декабря он поручил срочно подготовить проект соответствующего постановления.

Ранее Федеральная миграционная служба РФ предлагала увеличить квоту на выдачу разрешений на работу для иностранцев почти вдвое – с 1,82 млн. в 2008 года до 3,9 млн. разрешений на 2009 год.