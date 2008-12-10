Кабмин снова не утвердил макропоказатели на 2009 год

Кабинет министров на сегодняшнем заседании не утвердил макропоказатели на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ.

Другие члены Кабинета министров сообщили, что этот вопрос рассматривался, однако макропоказатели требуют дальнейшего уточнения.

Решение по макропоказателям планируется принять на следующем заседании Кабмина.

Как сообщал УНИАН, Кабмин 26 ноября не утвердил измененные макропоказатели Государственного бюджета на 2009 год. Рассмотрение этого вопроса было перенесено на 3 декабря.

На заседании КМУ 3 декабря в очередной раз было принято решение о переносе утверждения макропоказателей госбюджета на 2009 год на сегодняшнее заседание.