Проверкой кипрского филиала ПриватБанка будет руководить "московский экономический разведчик" - журналист

Об этом на своей странице в Facebook сообщил креативный продюссер департамента журналистских расследований "1+1" Александр Дубинский.

"Помните, недавно президент российского государственного банка ВТБ Костин передавал поздравления и слова поддержки главе НБУ Гонтаревой за национализацию Приватбанка? Так вот, оказывается, Москва поддержала Валерию Алексеевну и "ценными сотрудниками" — например, мои источники в НБУ утверждают, что заместителем руководителя проверки НБУ в Кипрском филиале - назначен Ластовский Михаил", - пишет Дубинский.

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По его информации, несмотря на скромную позицию, он фактически руководит всем процессом проверки со стороны НБУ.

"Ластовский — россиянин, москвич, руководитель отдела форензик (экономической разведки) компании KPMG. Близок к правительству России – он соруководитель группы по анализу отраслевых коррупционных рисков при комиссии по координации открытого правительства РФ", - объясняет журналист.

"Зачем в кипрском филиале Приватбанка, - где обслуживались многие украинские политики и бизнесмены, - Нацбанку понадобился московский экономический разведчик, и кто рекомендовал его Гонтаревой — вопросы, конечно, риторические. Равно, как и вопрос - кто ответит, если через таких ластовских в ФСБ попадёт вся база данных клиентов всего ПБ?", - отметил он.