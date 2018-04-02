Посол ЕК: лишь преодолев внутренний кризис, Украина сможет обеспечить будущее с ЕС

Это первое интервью вновь назначенного главы Представительства Европейской Комиссии в Украине Посла Жозе Мануела ПИНТУ ТЕЙШЕЙРИ для украинского СМИ. 16 октября 2008 года новый Посол Европейской Комиссии и Глава Представительства Еврокомиссии в Украине Жозе Мануел ПИНТУ ТЕЙШЕЙРА вручил верительные грамоты Президенту Украины Виктору Ющенко. Перед назначением в Украину работал в штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе, где отвечал за отношения со странами Южной Африки.

- Господин Посол, как Вы оцениваете выполнение Украиной Плана действий с Евросоюзом? В каких сферах можно отметить прогресс, а в каких вопросах государство, возможно, не придерживается взятых обязательств?

Украине важно достичь прогресса в сфере судебной системы – обеспечить ее независимость, беспристрастность и эффективность. Актуальное заострение приобрело принятие антикоррупционного законодательства, реформирование государственной службы, улучшение условий содержания в заведениях пенитенциарной системы, а также ратификация Римского устава Международного уголовного суда.

В отрасли экономических преобразований необходимо провести комплексную реформу налоговой системы. Особого внимания заслуживает реформирование сектора предоставления финансовых услуг. В контексте вопросов торговли и регуляции рынка, хочу отметить, нынешнее законодательство Украины в сфере государственных закупок не отвечает международной, европейской практике и не обеспечивает достаточной прозрачности и стабильности.

Также не наблюдается прогресса в реформировании государственной системы обеспечения качества товаров, продуктов и услуг, включая создание независимого национального органа по стандартизации и контролю качества.

Определенного прогресса Украина достигла в соблюдении санитарно-гигиенических и ветеринарных норм в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Но существующий порядок обеспечения контроля за качеством продукции не позволяет осуществлять экспорт большинства продуктов животноводства в страны Евросоюза.

Также незначительный прогресс был достигнут в реформировании порядка создания новых частных предприятий, и этот процесс все еще остается забюрократизированным и коррупционным.

Вызывает обеспокоенность и слабое обеспечение прав интеллектуальной собственности – “пиратская” продукция имеет значительное распространение на территории Украины…

Украина и Европейской Союз проводят консультации о заключении нового Соглашения об ассоциации, составной частью которого должно стать создание зоны свободной торговли. Готов ли ЕС отказаться от введенных квот на украинские товары, в частности, на зерновые и металл? Насколько длительным, по вашему мнению, может быть переходный период с момента подписания соглашения о зоне свободной торговли до ее реального воплощения?

Что касается количественных ограничений на экспорт, то существующие квоты для Украины применяются лишь в исключительных случаях. Сегодня они введены лишь на некоторые виды сельскохозяйственной продукции. Но эти квоты тяжело считать ограничительными, потому что за последние несколько лет Украина их даже не использовала полностью, в частности, это касается экспорта зерновых. А квоты на ввоз металлопродукции вообще были отменены после вступления Украины в ВТО. Украина со своей стороны установила квоты на ввоз некоторых видов продукции из стран ЕС, например, сахара. Евросоюз, в свою очередь, таких ограничений не применяет. Потому, хочу подчеркнуть, экспорт товаров из Украины в ЕС является преимущественно либерализируемым, и ваше государство входит в группу активнейших пользователей системы глобальных преференций, внедренной Европейским Союзом.

Сейчас Украина особенно заинтересована в улучшении своего доступа к продуктовым рынкам Евросоюза. Но продвижение украинских товаропроизводителей не всегда зависит от экономических рычагов регуляции импорта. Украина в этом вопросе имеет определенные проблемы с соблюдением санитарных и ветеринарных стандартов. Да, в мае 2008 года ЕС приостановил импорт украинского подсолнечного масла из-за его загрязнения примесями минерального происхождения. Это было серьезным ударом для украинской промышленности, ведь ЕС является наибольшим импортером украинского подсолнечного масла, а Украина – одним из наибольших экспортеров этого товара в мире. Однако, реакция украинской власти в этой ситуации была быстрой, и импорт был вскоре возобновлен вместе с внедрением процедуры систематической проверки партий масла перед их отправкой. Миссия инспекторов из ЕС посетила Украину во второй половине сентября. Украина может экспортировать подсолнечное масло при условии предоставления соответствующего сертификата, содержание которого было раньше согласовано с европейской стороной.

А запрет на ввоз продукции украинского животноводства вызван ее несоответствием санитарным и ветеринарным требованиям. И это является одной из сфер, где мы активно сотрудничаем, чтобы через создание надлежащей правовой и административной системы улучшить экспортную возможность государства. Здесь определенный позитивный прогресс уже достигнут. Например, это касается молочных продуктов. В целом, для ЕС вопроса качества и безопасности товаров имеют особенную важность. Следовательно, Украине еще необходимо достичь соответствующих критериев качества во многих видах продукции. Относительно продукции, импорт которой в ЕС разрешен, страна должна обеспечить соблюдение установленных требований, ведь в случае их нарушения поток экспорту из Украины в ЕС может быть приостановлен.

Очень важный вопрос развития отношений Украины и Евросоюза лежит в плоскости привлечения в экономику страны прямых иностранных инвестиций. Среди стран ЕС крупнейшим таким инвестором выступает Кипр: по состоянию на 1 октября 2008 года из этого государства в Украину поступило больше 8 млрд. долларов США, что составляет более 20% всего объема. Как в Евросоюзе объясняют этот феномен, и что необходимо сделать для расширения географии инвестирования в Украину?

Тот факт, что наибольшая частица прямых иностранных инвестиций в Украину поступает из Кипра, объясняется оффшорным статусом этой страны. Но необходимо отметить, доля других стран ЕС, из которых в Украину поступают прямые иностранные инвестиции, является также значительной и составляет больше 70% общего объема. Эти инвестиции направляются на реализацию разнообразных проектов, которые делают достаточно большой взнос в модернизацию экономики Украины.

Но и в этой сфере Украине также много чего необходимо сделать. Основным препятствиями расширения европейской географии инвестирования в Украину является нестабильное, непредсказуемое законодательство, слабая судебная система, забюрократизированный порядок лицензирования, сертификации и предоставления разрешений на хозяйственную деятельность, сложная система налогообложения, задержки с возвращением НДС и в целом непрозрачная система относительно этого налога.

Недавно начался переговорный процесс о присоединении Украины к Европейскому энергетическому сообществу. Что необходимо сделать Украине, чтобы он проходил успешно, быстро и эффективно?

Есть предварительная договоренность завершить эти переговоры к следующему заседанию Совета Европейского энергетического содружества, которое состоится в июне 2009 года. Если все будет проходить по плану, Украина сможет присоединиться к этому проекту в начале 2010 года – это есть самый оптимистичный прогноз.

Каковы перспективы интеграции Украины в Единое авиационное пространство ЕС? Что мешает скорейшему подписанию документа относительно этого?

Вхождение в общее авиационное пространство требует гармонизации правил и технических стандартов, согласования политики в сфере конкуренции, усиления научно-технического и промышленного взаимодействия.

Переговоры об интеграции Украины в единое авиационное пространство ЕС, которые начались в декабре 2007 года, ведутся достаточно медленно. Евросоюз до сих пор ожидает от украинской стороны предложений относительно текста соглашения...

Недавно Вы ездили в командировку в Одессу, где встречались с членами Южного отделения Европейской ассоциации бизнеса. Каковы Ваши впечатления от поездки по украинскому региону?

Это была первая поездка за пределы Киева со времени моего пребывания в Украине. Меня поразило, что Одесса, которая является одним из основных центров туризма в Украине, имеет слабо развитую гостиничную инфраструктуру. В городе, в частности, не представлены ведущие мировые гостиничные сети, которые обязательно должны быть в таких туристических регионах. Это свидетельствует о недостаточной открытости Украины. Государство должно активизировать развитие сфер, которые являются ключевыми для туризма.

А что можно сказать об инфраструктуре для туризма в Киеве?

В Киеве гостиницы, рестораны и другие привлекательные для туристов места в подавляющем большинстве чрезвычайно дороги. Боюсь, но когда в Украине в 2012 году будет проходить чемпионат Европы по футболу, туристов такие цены могут испугать. Шучу, но при таких условиях, подавляющему большинству рядовых иностранных болельщиков придется готовить еду дома, собирать эдакие “тормозки” и приезжать с ними в Украину. Футбол содействует развитию именно массового, а не бизнесового туризма. Довольно много европейских болельщиков, особенно молодые люди, никоим образом не смогут себе позволить воспользоваться существующими киевскими гостиницами.

Андрей Лавренюк (УНИАН)

***Полный текст интервью читайте на сайте УНИАН (http://www.unian.net/rus/news/news-289273.html)