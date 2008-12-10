Прогноз рейтинга СК «Дженерали Гарант» ухудшен

Международное рейтинговое агентство Moody`s ухудшило со «стабильного» до «негативного» прогноз рейтинга Baa2 страховой компании «Дженерали Гарант» по обязательствам в национальной валюте. Об этоv говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте рейтингового агентства.

Согласно сообщению, также ухудшен с «позитивного» до «стабильного» прогноз рейтинга Ba3 украинского страховщика по обязательствам в иностранной валюте.

При этом прогноз рейтинга Aaa.ua СК «Дженерали Гарант» по национальной шкале подтвержден на уровне «стабильный».

Справка УНИАН. ОАО «Украинская страховая компания «Дженерали Гарант» (ранее ОАО «Украинская страховая компания «Гарант-Авто») основана 26 марта 1992 года. Компания входит в состав международной группы Assicurazioni Generali.

Объем страховых платежей СК «Дженерали Гарант» в январе- сентябре составил 512,1 млн. грн., страховые выплаты – 260,28 млн. грн.

В июне 2006 года Generali Vienna Group приобрела по 51% акций двух украинских страховщиков - ОАО «Украинская страховая компания «Гарант-Авто» и ЗАО «Страховая компания «Гарант-Лайф».

Чистая прибыль СК «Дженерали Гарант» по итогам 2007 года составила 6 млн. 729,5 тыс. грн.

Уставный капитал компании составляет 83,49 млн. грн.