На Харьковщине утверждены все местные бюджеты на 2017 год

Об этом говорится в сообщении на сайте Харьковской обладминистрации.

В ХОГА отметили, что в целом в области приняты 473 бюджета всех уровней.

«Это 39 бюджетов, имеющих прямые взаимоотношения с Государственным бюджетом Украины: областной бюджет, 27 районных, 7 бюджетов городов областного значения. В 2017 году к ним присоединятся 4 бюджета объединенных территориальных громад Харьковщины - Старосалтовской, Мерефянской, Роганской и Чкаловской», – говорится в пресс-релизе.

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Кроме того, утверждены 434 бюджета местного самоуправления - 9 бюджетов городов районного значения, 55 поселковых и 370 сельских.

В администрации напомнили, что бюджет Харьковской области был принят 8 декабря во время VIII сессии областного совета VII созыва. Документ был принят в защищенных статьях: в нем предусмотрены выплата заработной платы бюджетникам (с учетом увеличения минимальной зарплаты до 3200 грн), расчеты за энергоносители и другие первоочередные статьи расходов.

«Областной бюджет будет корректироваться: в течение двух недель после принятия государственного бюджета депутаты должны внести в него соответствующие изменения на внеочередной сессии», – добавили в ОГА.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря Харьковский городской совет утвердил бюджет города на 2017 год с доходами в размере 10,99 миллиарда гривень, расходами – 10,73 миллиарда гривень.