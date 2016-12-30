Крупные налогоплательщики в 2016 году нарастили платежи в бюджет на 32%
Также сообщается, что налоговый долг с начала 2016 года сократился на 1,7 миллиарда гривень, а объемы возмещения НДС по сравнению с предыдущим годом выросли на 50%.
Крупные налогоплательщики в 2016 году перечислили в государственный бюджет платежи в размере 215 миллиардов гривень, что на 32% больше показателя за предыдущий год.
Об этом сообщила Государственная фискальная служба Украины со ссылкой на данные офиса крупных налогоплательщиков.
Кроме того, по результатам работы подразделений аудита дополнительно в бюджет начислен 1 миллиард гривень платежей, что на 357 миллионов гривень больше прошлогоднего показателя.
Читайте такжеПрезидент узаконил новые налоги для ФЛП
Также сообщается, что налоговый долг с начала 2016 года сократился на 1,7 миллиарда гривень, а объемы возмещения НДС по сравнению с предыдущим годом выросли на 50%.
Как сообщал УНИАН, крупные налогоплательщики Украины в январе-августе 2016 года заплатили в госбюджет 137,6 миллиарда гривень налогов, что на 29,8% больше результата за аналогичный период прошлого года.
Офис крупных налогоплательщиков, в котором обслуживается крупный бизнес, создан в 2015 году.