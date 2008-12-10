Кабмин разрешил выделить 13 лицензий на пользование недрами

Кабинет министров Украины разрешил Министерству охраны окружающей природной среды предоставить 13 лицензий на пользование недрами без проведения аукциона.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии на сегодняшнем заседании КМУ такого решения журналистам сообщил министр охраны окружающей природной среды Георгий ФИЛИПЧУК.

Он уточнил, что согласно решению правительства, 9 лицензий будет предоставлено на разведку ископаемых (на 3-5 лет) и 4 – на разработку полезных ископаемых (на 20 лет).