Кабмин разрешил выделить 13 лицензий на пользование недрами
17:45, 10 декабря 2008Финансы
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Без аукциона
Кабинет министров Украины разрешил Министерству охраны окружающей природной среды предоставить 13 лицензий на пользование недрами без проведения аукциона.
Как передает корреспондент УНИАН, о принятии на сегодняшнем заседании КМУ такого решения журналистам сообщил министр охраны окружающей природной среды Георгий ФИЛИПЧУК.
Он уточнил, что согласно решению правительства, 9 лицензий будет предоставлено на разведку ископаемых (на 3-5 лет) и 4 – на разработку полезных ископаемых (на 20 лет).
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