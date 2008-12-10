МВФ отмечает выполнение Украиной условий меморандума

Международный валютный фонд отмечает, что украинская сторона выполняет условия заключенного меморандума. При этом указывает, что макроэкономическая ситуация в стране меняется, но остается сложной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила руководитель миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ на встрече с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

«В целом мы видим, что все происходит так, как мы договаривались… макроэкономическая ситуация изменяется, но она остается сложной», - сказала Д. ПАЗАРБАЗИОЛУ.

По ее словам, МВФ в 2009 году прогнозирует впервые после Второй мировой войны снижение экономического роста в развитых странах на 0,25%.

По мнению МВФ, это негативно отразится на экономик развивающихся стран.

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда во главе с Джейлой ПАЗАРБАЗИОЛУ прибыла в Украину1 декабря.