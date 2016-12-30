Президент одобрил повышение акцизов на алкоголь и сигареты

Президент Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает повышение акцизов на алкогольные и табачные изделия.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта (№5132) на сайте Верховной Рады.

Законом повышается акциз на спирт этиловый на 20% с нынешних 105,8 гривен/литр до 126,96 гривен/литр, на пиво на 12% - с 2,48 гривен/литр до 2,78 гривен/литр, на слабоалкогольную продукцию - на 12%.

В законе также предусмотрено повышение с 2017 года размера специфической составляющей акциза на табачные изделия на 40%, адвалорная составляющая остается на уровне 12%.

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Согласно закону, также снижены ставки ренты на добычу нефти с 45% и 21% (в зависимости от глубины залежей) до 29% и 14% соответственно.

Также был утвержден порядок распределения бюджетной дотации для сельхозпроизводителей, который вводится вместо специального режима НДС.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, который предусматривает ряд изменений с администрирования НДС, повышение ставок акцизов, экологического налога и рентной платы, а также ставки за пользование радиочастотными ресурсами.