Индекс ПФТС скорее в боковом тренде, чем в падении - Astrum

Анализ изменений котировок по эмитентам дает основание говорить скорее о боковом тренде индекса ПФТС, чем его падении. Такое мнение высказал УНИАН управляющий активами компании Astrum Investment Management Олег НЕПЛЯХ.

По его словам, основной индекс украинского фондового рынка сегодня продолжил плавное снижение, сократив свое значение на 0,11% по итогам сессии. Капитализация рынка уменьшилась более существенно – на 13,67% за счет высокой активности продавцов в сегменте акций второго эшелона.

Как сообщил О.НЕПЛЯХ, лидером сегодняшних торгов стали акции «Азовстали», по которым было заключено 23 сделки. Рыночная капитализация предприятия в результате снизилась на 4,71%. Причиной активных продаж акций «Азовстали» стала информация о снижении чистой рентабельности продаж комбината за 9 месяцев 2008 года до 6% с 14% за аналогичный период 2007 года. При этом чистая выручка от реализации «Азовстали» выросла на 47%. Акции «Укрнафты» – второго по активности предприятия сегодня, выросли на 0,34% на фоне роста нефтяных фьючерсов в мире.

О.НЕПЛЯХ отметил, что в среду также продолжились продажи Стахановского вагоностроительного завода, но на текущих ценовых уровнях активность продавцов небольшая. После вчерашнего падения, акции «Укрсоцбанка» восстановились на 15 на фоне новости о погашении синдицированного кредита. Активность торгов остается небольшой – валовая сумма продаж составила 2,7 млн. грн.