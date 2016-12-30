Фонд гарантирования заявляет об угрозе потери активов банка "Хрещатик"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц заявляет об угрозе потери значительной части активов ликвидируемого банка "Хрещатик" в результате непогашения рядом юридических лиц облигаций, находящихся на балансе финучреждения.

Как сообщается на сайте фонда, в период с 2011 по 2015 годы банк выкупил облигации на 2 миллиарда гривень, в дальнейшем заключив с эмитентами договоры обратного выкупа, однако по состоянию на декабрь 2016 года обязательства по обратному выкупу не выполнены.

Фонд отметил, что 88% эмитентов этих облигаций связаны с банком, а эмитенты около 85% облигаций в портфеле банка имеют признаки фиктивности.

По информации фонда, выпуск облигаций проводился под инвестиционные проекты, но фонд не исключает, что планов реализовывать эти проекты не было, а сделка представляет собой схему вывода активов.

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Также сообщается, что по этим фактам фонд готовит материалы для обращения в правоохранительные органы с заявлением о совершении уголовного преступления.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Хрещатик" с 6 июня начал ликвидацию финучреждения. Временная администрация работала в банке с 5 апреля.

Банк "Хрещатик" работал на рынке Украины с 1993 года и входил в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Согласно данным о структуре собственности банка, ключевыми владельцами финучреждения являются гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, Киевская горгосадминистрация с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%.