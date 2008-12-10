Кабмин и НБУ будут бороться с отмыванием грязных денег

Правительство и Национальный банк Украины утвердили план мероприятий на 2009 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Как сообщили УНИАН в управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров, соответствующее постановление принято Кабмином на заседании 10 декабря.

Отмеченный план мероприятий, считают в правительстве, определяет основные принципы функционирования системы борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и с финансированием терроризма на следующий год.

Целью постановления является продолжение введения 40-ка рекомендаций группы по разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег (FATF), девяти специальных рекомендаций FATF по борьбе с финансированием терроризма и других международных стандартов с целью совершенствования системы противодействия финансовым преступлениям.