Дефицит внешней торговли товарами Украины вырос в 1,7 раза

Дефицит внешней торговли товарами Украины по итогам января-ноября 2016 года составил 5,908 миллиарда долларов, что в 1,7 раза больше дефицита за январь-ноябрь 2015 года на уровне 3,446 миллиарда долларов.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на предварительные данные, экспорт товаров за отчетный период составил 30,150 миллиарда долларов, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,6%, в то время как импорт вырос на 0,9% – до 36,058 миллиарда долларов.

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Экспорт в страны ЕС в январе-ноябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 1,7% – до 9,624 миллиарда долларов, импорт – на 9%, до 13,263 миллиарда долларов.

Нацбанк отметил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами Украины по итогам января-октября 2016 года, по оценкам НБУ, составил 4,934 миллиарда долларов, что в 1,6 раза больше дефицита за январь-октябрь 2015 года на уровне 3,005 миллиарда долларов.