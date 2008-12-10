Минэкономики за введение моратория на повышение тарифа

Минэкономики выступает за введение моратория на повышение тарифа на транспортировку газа по магистральным трубопроводам

Днепропетровск. 10 декабря. УНИАН. Министерство экономики Украины выступает за введение моратория на повышение среднего расчетного тарифа на транспортировку газа, инициируемое НАК "Нафтогаз Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса сообщил директор департамента развития секторов экономики Минэкономики Олег ПЕНДЗИН.

По его словам, министерство подготовило документ о введении моратория, и сегодня передает его «в правительственный комитет".

О.ПЕНДЗИН подчеркнул, что Кабинет министров выполняет положения меморандума с металлургическими предприятиями, подписанного в ноябре. По его словам, согласно меморандуму, отменена 12%-ая надбавка на природный газ.

Директор департамента уточнил, что повышение с 15 ноября предельного уровня цены на природный газ для промышленных потребителей с 86,95 грн. до 121 грн. за 1 тыс. куб. м связано со снижением курса гривни к доллару.

О.ПЕНДЗИН напомнил, что сегодня импортный газ на границе с Украиной стоит 179,5 долларов за 1 тыс. куб. м.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины освободил предприятия горно-металлургического комплекса и химической промышленности от уплаты целевой надбавки при покупке природного газа до 2010 года.

Как сообщал в ноябре министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ, Кабмин продлил действие постановления №925 до конца следующего года. В.НОВИЦКИЙ уточнил, что данным постановлением также приостанавливается индексация тарифов на железнодорожные перевозки и электроэнергию.

Напомним, Кабинет министров Украины с 1 октября и до конца года установил нулевую ставку сбора в виде целевой надбавки к тарифу на природный газ, используемый для технологических нужд предприятиями горно-металлургического комплекса и химпрома. Об этом говорится в тексте доработанного постановления Кабмина о мерах по стабилизации ситуации в ГМК и химпроме, одобренном на заседании правительства 14 октября.

Согласно документу, НКРЭ рекомендовано с 1 ноября и до конца года ввести мораторий на повышение тарифов на электроэнергию для предприятий ГМК и химпрома. Минтранссвязи, Минэкономики и Минфину поручено с 1 октября и до конца 2008 года приостановить повышение тарифов на грузовые перевозки для предприятий ГМК и химпрома.