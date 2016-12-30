Нацбанк отменил ограничения по экспорту услуг

Национальный банк Украины отменил административные ограничения по операциям экспорта услуг в рамках соответствующих изменений в законодательство, принятых Верховной Радой в ноябре этого года.

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление от 30 декабря, вступающее в силу с 3 января.

Нацбанк отмечает, что экспортеры услуг (кроме транспортных и страховых), а также прав интеллектуальной собственности, авторских и смежных прав теперь смогут не придерживаться срока расчетов в пределах 120 дней.

Кроме того, подавая документы в банк, экспортеры могут не переводить на украинский язык документы, изложенные на английском или другом иностранном языке с одновременным изложением на английском языке.

Также банки смогут использовать копии документов для валютного контроля в электронной форме, для чего нужно будет отсканировать оригинал документа и засвидетельствовать его электронной цифровой подписью.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 14 декабря продлил основные ограничения на денежно-кредитном и валютном рынках в связи с наличием рисков для ценовой и финансовой стабильности.

В частности, продолжают действовать нормы обязательной продажи 65% валютной выручки, 120-дневный контроль внешнеэкономических расчетов, предварительное бронирование гривни для покупки валюты на межбанковском рынке, запрет на досрочное погашение кредитов в пользу нерезидентов, однодневный лимит покупки наличной валюты физлицами в эквиваленте 12 тысяч гривень в день и однодневный лимит на снятие наличных с валютного счета в эквиваленте 250 тысяч гривень в день.

Национальный банк обещает пересмотреть установленные ограничения при благоприятных условиях на рынке.