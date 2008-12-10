«Родовид Банк» планирует увеличить уставный фонд

ОАО «Родовид Банк» планирует увеличить уставный капитал на 250 млн. грн. – до 685 млн. грн. Об этом сообщается в официальном бюллетене Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (№ 239).

Согласно сообщению, планируется выпустить 250 тыс. простых именных акций номинальной стоимостью 1000 грн. каждая.

Вопрос об увеличении уставного капитала акционеры банка рассмотрят на внеочередном собрании 30 января 2009 г.

Справка УНИАН. ОАО “Родовид Банк” зарегистрировано в 1990 году.

Активы банка на 1 октября т.г. составили 13,368 млрд. грн., обязательства – 12,155 млрд. грн., собственный капитал – 1,213 млрд. грн.

По данным Национального банка Украины, на 1 октября т.г. уставный капитал банка составил 435 млн. грн.

Чистая прибыль «Родовид Банка» на 1 октября 2008 г. составила 72,367 млн. грн.

По данным НБУ, на 1 октября 2008 г. основным его акционером являлось ООО «РБ Капитал-Групп», которое владело 76,7798% акций. «Родовид Банк» контролирует Сергей БУБКА.